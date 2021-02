Gezamenlijke brief van 75 vertegenwoordigers naar politieke partijen: “De huidige mogelijkheden om te kunnen ondernemen zijn volstrekt onvoldoende”

Vertegenwoordigers uit 75 dorpen en steden hebben vandaag gezamenlijk een brief gestuurd naar alle politieke partijen. In de brief roepen centrummanagers, ondernemers- en binnenstadverenigingen op om op 3 maart terug te gaan naar de situatie van voor 15 december, toen de lockdown inging. Dat meldt brancheorganisatie Inretail in een persbericht.

Volgens de vertegenwoordigers zijn de huidige mogelijkheden om te kunnen ondernemen “volstrekt onvoldoende”. Voor een heropening “liggen per sector slimme plannen en maatregelen klaar”, aldus algemeen directeur Jan Meerman mede- namens Lokaal Retailbelang, Centrum Management Academy, Collectief Corona, de branches aangesloten bij de Nationale Winkelraad en ondernemersvertegenwoordigers uit 75 verschillende plaatsen. Meerman onderstreept dat deze plannen “bewezen effectief” zijn, en dat door het beëindigen van de lockdown het weer mogelijk wordt om bij te dragen aan het versterken van de binnensteden.

Naast alle politieke partijen hebben ook alle burgemeesters een brief ontvangen waarin hun steun wordt gevraagd voor deze oproep. Volgens de vertegenwoordigers zouden de burgemeesters kunnen helpen door onder andere via veiligheidsrisico’s het kabinet te stimuleren een einde aan de lockdown te maken op 3 maart.

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited