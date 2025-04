Goed winkelweer laat drukte in winkelstraat groeien in eerste kwartaal 2025

Het jaar 2025 begint goed in de Nederlandse winkelstraten. Het aantal passanten zit in de lift, dankzij het goede winkelweer. Uit de statistieken van Bureau RMC, dat het aantal passanten in de Nederlandse winkelstraten analyseert, blijken vooral kleinere steden te profiteren van de groeiende drukte in de winkelstraten.

Het aantal passanten in de winkelstraten neemt in het eerste kwartaal van 2025 toe met zes procent, vergeleken met het eerste kwartaal van vorig jaar. Het is enigszins opvallend dat de resultaten boven het niveau van vorig jaar liggen, omdat Pasen in 2024 onderdeel was van het eerste kwartaal en vaak zorgt voor een piek in winkelstraatdrukte. De maanden januari en maart waren het drukste met een toename van 6,5 procent. In februari werd het 4,9 procent drukker dan vorig jaar.

Verder is te zien dat het vooral in kleinere steden drukker was. Hier wordt een totale groei van elf procent gerealiseerd. Daarbij speelt het goede winkelweer een mogelijke rol, ziet Bureau RMC. De minimale neerslag en het zonnige weer zorgen ervoor dat men op de fiets naar de stad gaat, waardoor lokaal winkelen populairder wordt. Middelgrote steden zien de drukte met twee procent stijgen en grote steden noteren vijf procent meer drukte. De drukte in de winkelstraten ligt bij grote steden nog steeds onder het niveau voor corona.

Wat winkeldagen betreft, wint de maandag aan populariteit. De eerste dag van de week is zeven procent drukker dan in het eerste kwartaal van 2024. Ook op zondag neemt de drukte toe, met 4 procent, terwijl er een daling wordt genoteerd op woensdag, met min zes procent. De koopavonden zitten nog steeds in een neerwaartse spiraal. Het aantal bezoekers van donderdagavond daalt met 17,7 procent. Bureau RMC geeft wel mee dat er verschillen zitten in de koopavonden per stad. Zo zijn er ook steden die juist een stijging in drukte noteren, zoals Leeuwarden.

Bureau RMC verwacht dat de drukte in de winkelstraten verder dit jaar zal groeien. Zo wordt er voor het tweede kwartaal zeker groei verwacht, omdat dezelfde periode vorig jaar ‘bijzonder nat’ was, met rustige winkelstraten als resultaat.