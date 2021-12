Gouverneur Antwerpen vraagt Nederlanders niet naar België te komen

Winkels in Nederland zijn dicht, maar in België zijn deze gewoon nog open. De Antwerpse gouverneur Cathy Berx vraagt Nederlanders niet naar België te komen, zo blijkt uit een artikel van VRT. “Respecteer de maatregelen van je eigen land en zak niet af naar hier.”

“Steek niet de grens over om op café of restaurant te gaan. Kom hier nu ook niet winkelen”, aldus Berx. “De druk op de zorg blijft groot en de besmettingen moet verder naar beneden, zeker met de oprukkende omikronvariant. We weten nog niet voldoende wat daar de effecten zullen van zijn. Ik vraag de Nederlanders om op hun tanden te bijten. Nadien zijn ze opnieuw van harte welkom maar dit is niet het moment om naar hier te komen.”

Of in België ook een winkelsluiting volgt is nog niet bekend. Aankomende woensdag vindt er wel opnieuw een Overlegcomité plaats.