Haagse bronnen: “Winkels toch zonder afspraak open, tot 17:00”

Van op afspraak openen, tot een volledige heropening met een sluitingstijd. De Haagse bronnen melden vandaag iets anders dan gisteren, zo blijkt uit berichtgeving van onder andere NOS. Winkels zouden vanaf morgen weer open zonder afspraken systeem.

De winkels zouden volgens de bronnen dan geopend blijven tot 17 uur. Ook blijven er beperkingen voor het maximum aantal bezoekers per vierkante meter. Deze versoepeling gaat verder dan die gisteren gelekt werd. Naar verluidt zouden winkels open wanneer klanten een afspraak maken.

Het kabinet heeft het vandaag nogmaals over de heropening van de winkels gehad, zo melden de bronnen aan NOS. Daaruit is voortgekomen dat winkels dus weer open mogen. Of het echt zo is moet vanavond nog blijken tijdens de persconferentie.