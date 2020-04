Het corona-nieuws van donderdag 23 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

INretail: “Overheid draag uit dat winkelen mag!”

Winkeliers willen dat consumenten weer naar hun winkel komen. "Wat (Premier) Rutte zegt is ga niet naar buiten, dat staat haaks op wat staatssecretaris Mona Keijzer zegt. Je kan gewoon winkelen, het kan en het mag," benadrukte INretail directeur Jan Meerman in het NOS-journaal van gisteravond.

Op donderdagmiddag pleit de sectorvertegenwoordiger in een persbericht ‘dat winkelen moet worden gestimuleerd’. Bijna veertig procent van de winkelondernemers omzetdalingen van 70 tot 100 procent, zo meldt INretail op basis van eigen onderzoek. “De retail non-food hoefde niet verplicht op slot, maar de ‘blijf thuis’-oproep leidde tot lege winkelstraten. De economische schade is enorm. De overheid moet actief uitdragen dat winkelen veilig kan en mag. Een kaalslag in ons winkellandschap en banenverlies is wat dreigt, ondanks alle creativiteit die ondernemers nu inzetten om omzet te maken. De seinen gaan naar donkerrood,” meldt Meerman in het bericht. “De sector heeft haar huiswerk gedaan en is voorbereid met goede protocollen voor veilig winkelen.”

Amsterdam Fashion Week werkt aan september-editie

Amsterdam Fashion Week gaat vooralsnog door. Eigenaar Danie Bles werkt aan de september-editie, zo meldt Het Parool vandaag. De modeweek zal niet het eerste weekend van september plaatsvinden, maar op een latere, nog nader te bepalen, datum in de maand. Bles verklaart tegenover ANP: “We moeten niet op de zaken vooruitlopen, maar denken bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor groepen van vijftig die alleen in kleine clubjes naar binnen mogen.” Hoe de modeweek er precies uit zal komen te zien, wordt in juni bekend, aldus de krant.