Het corona-nieuws van woensdag 22 april

Wat was er vandaag in het nieuws over het coronavirus? FashionUnited verzamelt dagelijks het belangrijkste COVID-19 (gerelateerde) nieuws in een overzicht.

Ikkooplokaal.nu nu live

Om de ondernemers te ondersteunen is op 2 april ANWR-GARANT gestart met de campagne #ikkooplokaal voor landelijke bewustwording te creëren bij de consument lokaal te kopen. Inmiddels hebben meer dan 260 zelfstandig ondernemers zich aangesloten bij de campagne, zo meldt de retailserviceorganisatie in een persbericht. Ook is vanaf vandaag de website ikkooplokaal.nu live.

Zomeredities Berlijnse beurzen van de baan, CPD-Ordertagen en Gallery in Düsseldorf wel op de agenda

Eerder uitgesteld, nu heeft Premium Group, eigenaar van modevakbeurzen Seek en Premium, de zomeredities geschrapt. Grootschalige evenementen met meer dan duizend bezoekers zijn in Duitsland verboden tot en met 31 augustus 2020. Het bedrijf laat weten te werken aan nieuwe (beurs)concepten voor 2021.

De CPD-orderdagen in Düsseldorf staan nog wel op de agenda. Deze staan gepland van 5 tot 12 augustus, zo maakte de brancheorganisatie Fashion Net Düsseldorf gisteravond bekend. De Gallery in Düsseldorf heeft ook een nieuwe datum aangekondigd: Gallery Fashion & Shoes staat gepland voor 30 augustus tot 3 september.

De zomereditie van de Berlijnse modebeurs Panorama werd al eerder geannuleerd. Ook is bekend dat de Duitse duurzame beurs Neonyt niet plaatsvindt in juni.

Dior tentoonstelling Kunstmuseum Den Haag verplaatst naar 2021

Kunstmuseum Den Haag heeft aangekondigd dat de grote modetentoonstelling van het Franse modehuis Dior niet zoals gepland in september, maar in 2021 plaatsvindt. Exacte data volgen.

Maison Christian Dior (John Galliano for Dior) Ensemble Haute couturecollectie, voorjaar 2009, Parijs, januari 2009, Foto: Team Peter Stigter.

Het consumentenvertrouwen is in april ingestort

Het Nederlands consumentenvertrouwen zakte in een maand tijd van -2 naar -22. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is de grootste daling van het consumentenvertrouwen in de geschiedenis, maar niet de laagste stand: die werd genoteerd in maart 2013, en was -41. Ook tonen consumenten een aanzienlijk lagere koopbereidheid.

Belgisch adviesrapport gelekt: “Deel winkels op 4 mei open, scholen op 18 mei”

Mogelijk gaan in België winkels en bedrijven op 4 mei weer open, en scholen op 18 mei. Die plannen worden beschreven in een rapport van de GEES-werkgroep, een raad van experts die de Belgische overheid adviseert over de exitstrategie uit de nationale lockdown. Het rapport lekte deze week uit naar de Belgische krant Le Soir.

In het rapport wordt een heropstart in drie stappen voorgesteld. Een aantal niet-essentiële industriële activiteiten kunnen volgens de werkgroep op 4 mei hervatten, waaronder groothandels en een deel van de handelszaken: ‘click and collect’-diensten, fietswinkels en garages, en winkels die materialen verkopen die benodigd zijn bij het maken van mondmaskers. Vanaf 18 mei zouden volgens de werkgroep de scholen weer open kunnen, met uitzondering van de kleuterklassen. De derde fase betreft de heropening van horecazaken en culturele instellingen. Hiervoor wordt in het rapport volgens Le Soir nog geen datum genoemd. Wanneer niet-essentiële winkels zoals modezaken weer open kunnen, wordt ook niet gespecificeerd.

Vrijdag beslist de Belgische Veiligheidsraad op basis van onder meer de GEES-adviezen hoe België de lockdown zal opheffen.

Van gisteravond:

FNG verplaatst de publicatie van haar financieel jaarverslag naar later dit jaar. Ook stelt het haar algemene vergadering uit. Vorige maand voorspelde FNG een ‘significante daling van de omzet’ als gevolg van de coronacrisis. Halverwege maart ging het over tot sluiting van alle winkels in België en Nederland. Ook had de modegroep te maken met annuleringen en vertragingen in productie en transport. Enkele Nederlandse modewinkels van FNG zijn inmiddels weer open, zo is op de websites van onder meer Steps en Claudia Sträter te lezen.

En: de meeste bestaande coronamaatregelen worden tot 20 mei verlengd .

Beeld: Brussel, door Tuur Tisseghem. Via Pexels.