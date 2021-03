Het effect van de pandemie op retail: Lokaler, community, duurzaamheid en experience

De retail voelt de impact van de pandemie. Dan gaat het niet alleen om de tijdelijke gesloten winkels, maar ook het veranderde koopgedrag van consumenten. Vastgoedeigenaar Unibail-Rodamco-Westfield publiceerde begin 2020 een rapport over de retail in de jaren 2020, maar de pandemie heeft sommige van de gespotte trends versnelt en andere juist weer afgeremd. Daarom heeft Unibail-Rodamco-Westfield onderzoek gedaan en een nieuw rapport, How we shop: What’s changed, gepubliceerd. FashionUnited haalt er enkele highlights uit.

Een notitie vooraf: Het nieuwe onderzoek werd, in tegenstelling tot het onderzoek dat begin 2020 werd gepubliceerd, alleen uitgevoerd onder Britse shoppers en retailers. Het onderzoek werd gedaan onder 2000 consumenten en 500 retailers. Veel van de shifts zijn echter representatief voor veranderingen die ook al in andere landen te zien zijn.

Onderzoek: De impact van de pandemie op retail

Stay safe, stay home, het thema van de pandemie wereldwijd. Consumenten bleven zo veel als mogelijkheid thuis en zochten het ook lokaler wanneer ze gingen winkelen. Grote steden zagen een grote terugloop aan bezoekers en toeristen terwijl de middelgrote steden de drukte in de winkelstraat al snel terug zagen keren. In Engeland werd de bevolking op een bepaald punt zelfs opgeroepen hun woonplaats niet te verlaten. Het lokaal winkelen lijkt een blijvertje. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft in het nieuwe rapport aan meer lokaal te winkelen dan vorig jaar.

Wanneer de consument dan zijn of haar huis verlaat om naar een winkel te gaan, is het winkelen meer een uitje geworden, een beleving als het ware. Deze verandering heeft ook de verwachtingen van de consument veranderd. 66 procent van de ondervraagden geeft aan te verwachten dat winkels meer in zullen zetten op het aanbieden van beleving en minder op de verkoop van producten. Ruim negen op de tien retailers lijkt gehoor te geven aan deze behoefte en geeft aan het gebruik van het winkeloppervlak aan te passen en meer ervaringen aan te bieden in de vestiging. De ondervraagde retailers verwachten daarnaast dat bijzondere ervaringen in de winkel de sleutel tot succes is de komende jaren. Ook wordt het steeds belangrijker om elke winkel uniek te maken. Ruim de helft van de ondervraagde retailers geeft aan dat ze verwachten dat elke winkel uniek zal worden. Een winkel kan natuurlijk uniek gemaakt worden door lokale initiatieven op te zetten of lokale producten in het assortiment op te nemen.

De pandemie heeft er ook voor gezorgd dat men het belang van hun gemeenschap meer ging zien. Dit kan een gemeenschap zijn rondom een retailer, maar ook hun lokale gemeenschap in het algemeen. Zowel consumenten en retailers verwachten dat de retail in zal zetten op community, een gemeenschapsgevoel. 96 procent van de retailers geeft aan de komende anderhalf jaar in te zetten op diensten of ervaringen voor hun gemeenschap.

Een ontwikkeling tijdens de pandemie die niet over het hoofd gezien kan worden is het belang van online shoppen. De consument is echter wel bewust van de impact van het massaal online winkelen, namelijk 57 procent geeft aan wil bewuster zijn met hun koopgedrag online vanwege de negatieve milieu-impact. Een groot deel van de retailers heeft ook hun online klantervaring onder de loep genomen en 21 procent is het proces aan het optimaliseren. 66 procent geeft aan geïnvesteerd te hebben in de online shopervaring. De digitalisering van de retail heeft ook een effect op de fysieke winkels. Namelijk 37 procent van de ondervraagde retailers overweegt hun winkels contactloos te maken de komende 18 maanden.

De impact van de pandemie op retail, zowel fysiek als online, is onmiskenbaar. De vraag blijft welke veranderingen permanent zullen zijn.