Het nieuwe Dolce & Gabbana-pand in de P.C. Hooftstraat zorgt voor boze blikken van buurtbewoners

Dolce & Gabbana doet zijn intrede in een nieuw pand aan de P.C. Hooftstraat: The Lady - een karakteristiek ambachtelijk gemaakt nieuwbouwobject met grote, opvallende ramen. De bedrijfsleider van Dolce & Gabbana noemt het zelfs een knipoog naar Gaudí, zo schrijft Het Parool. Maar, niet iedereen is blij met de nieuwe eye-catcher in de historische straat.

De Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad (VVAB) noemt het nieuwe gebouw zelfs ‘vreselijk’, aldus Het Parool. The Lady verstoort volgens de vereniging het beeld van een 19de eeuwse straat en laat het dorpse aspect verdwijnen. Het gebouw werd tevens niet speciaal voor Dolce & Gabanna ontworpen.

Volgens Liesbeth Van der Pol, die het gebouw ontwierp, benadert het Dolce & Gabbana-filiaal de stijl van een Amsterdams grachtenhuis, waarbij invloeden van Gaudí de organische architectuur ontmoet. De topgevel mondt namelijk uit in een soort schoorsteen. De vormsteen in de winkelpui is bovendien van zeldzame plasticiteit, aldus Het Parool. De kozijnen buigen de raamomlijstingen en vensterbanken, maar laten een etalage niet achterwege.

De buurt rondom de P.C. Hooftstraat klaagt al langer om de verdwijning van de historie. Het begon toen een ontwikkelaar de straat een facelift wilde geven. Zo kreeg Mexx een geheel nieuwe gevel, werd de Hermès-winkel een paar jaar geleden voorzien van glazen bouwstenen en stapte Yves Saint Laurent ook in de verbouwing. De P.C. Hooftstraat veranderde in een fashion-bouwput, vond de buurt.