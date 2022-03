Hier moet je op letten als retailer bij het werven van nieuw personeel

Wat maakt werken in een winkel aantrekkelijk? Of beter nog: waar moeten retailers op letten om het nog aantrekkelijker te maken? Q&A Insights deed er onderzoek naar en deelde de resultaten met FashionUnited. Wat opvallende inzichten kwamen naar voren, die goed van pas komen in de huidige zoektocht naar nieuw personeel.

Q&A Insights deed onderzoek onder ruim vierhonderd respondenten, zo vertelt directeur John Terra aan FashionUnited. Niet alleen werden er diverse antwoordopties gekozen waar de deelnemers uit konden kiezen, ze konden ook toelichtingen geven op hun antwoorden, waardoor er een goed beeld ontstond over het imago van de retail. De huidige krapte op de arbeidsmarkt was de aanleiding om onderzoek te doen naar de aantrekkelijkheid van het werken in de winkel. Het onderzoek richt zich specifiek op twintigers en dertigers omdat dit de generaties zijn die in de toekomst heel belangrijk zijn, aldus Terra.

Werksfeer op nummer één reden te kiezen voor werkgever

De respondenten werden gevraagd naar hun redenen om te kiezen voor een werkgever. Stipt op nummer één bij de respondenten is de werksfeer. Werksfeer staat dus zelfs boven het werken voor een financiële beloning, dat op de tweede plaats is gekomen. Natuurlijk moet de financiële beloning wel een goed niveau hebben, maar werken op een plek met een fantastisch salaris maar een belabberde werksfeer, ook dat houdt een keer op. De werksfeer kan bevorderd worden door transparantie, hoge mate van communicatie en samenwerking van collega's, zo bleek uit deskresearch van Q&A Insights.

Terra licht toe dat werksfeer eerst niet een van de opties was waaruit de respondenten konden kiezen. "We vragen regelmatig of belangrijke thema's niet aan bod zijn gekomen. Werksfeer kwam daaruit duidelijk naar voren en na de aanpassing bleek het de belangrijkste motivatie te zijn om voor een werkgever te kiezen."

Wat zijn de mogelijkheden voor flexibiliteit?

Op nummer drie staat flexibiliteit. Zo zijn mensen geïnteresseerd in de mogelijkheden die er zijn om verlof op te nemen, te kiezen hoeveel uren zij werken, de mogelijkheid om eenvoudig diensten te wisselen en de mogelijkheid te variëren in diensten. Maar flexibiliteit in de winkel, hoe ziet dat eruit? Q&A Insights noemt in de whitepaper bijvoorbeeld de flexibiliteit in werkzaamheden. Moet het uitpakken van vracht en het labelen van items op een vast moment, of kan dit ook op een ander daggedeelte? Ook kan technologie helpen bij het bieden van flexibiliteit, zoals self-check-outs. Doordat klanten zelf items kunnen afrekenen zijn er niet altijd zoveel medewerkers nodig waardoor er ook flexibiliteit ontstaat in de bezetting van de winkel.

Retail staat niet bekend als dé plek voor persoonlijke ontwikkeling terwijl driekwart werkzoekenden dit belangrijk vind

Hoewel persoonlijke ontwikkeling op de vijfde plek staat uit de zes opties waarom mensen voor een werkgever kiezen, is dit iets wat niet over het hoofd gezien moet worden, zo blijkt uit het gesprek met Terra. Ruim driekwart van de ondervraagden vonden het belangrijk dat er kansen zijn voor persoonlijke ontwikkeling bij de werkgever. Alleen wordt de winkel nog niet direct gezien als een plek waar men zich kan ontwikkelen. Want maar 48 procent geeft aan de winkel te zien als een soort werkgever waar dit kan. Daar zit dus sowieso nog een verbeterpunt voor de retail. De ontwikkelingsmogelijkheden opnemen in de vacatures lijkt al een goed begin.

En als je dan persoonlijke ontwikkeling faciliteert, wat dan? Iedereen heeft namelijk andere voorkeuren, zo blijkt wel uit de antwoorden van de ondervraagden. Ruim de helft leert graag in de praktijk en on the job. En 38 procent geeft aan graag een cursus van één of twee dagen te doen op locatie. Weer een andere 38 procent geeft aan graag een digitale cursus te kiezen uit een aanbod dat de werkgever biedt. Een vijfde geeft aan te willen leren op een moment dat ze zelf uitkiezen en dan door middel van teksten en video's. Ook een vijfde geeft aan een uitgestippeld loopbaanproject te willen volgen. Daarnaast leert de één graag zelfstandig, de ander 1-op-1 en weer anderen in groepsvorm. Het gros (33 procent) wil ook nog eens maandelijks tijd nemen voor persoonlijke ontwikkeling, gevolgd door 30 procent dat graag één keer per kwartaal die tijd wil nemen. Het mag duidelijk zijn: voorkeuren lopen enorm uiteen. Q&A Insights onderstreept dan ook dat het goed is om als werkgever diverse opties te bieden voor persoonlijke ontwikkeling zodat werknemers kunnen kiezen wat bij hen past. Terra voegt toe dat het ook goed is om open te zijn over de doorgroeimogelijkheden binnen het bedrijf. "Kijk maar naar de nieuwe CEO van Action. Zij startte 24 jaar geleden als vakkenvuller en is nu CEO."

'Werken in de retail heeft een imagoprobleem'

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat de retail een imagoprobleem heeft. Hoewel 78 procent van de respondenten persoonlijke ontwikkeling dus belangrijk vindt bij een werkgever, verwacht maar 49 procent dat een winkel een werkgever is die dit biedt. Een dergelijk groot gat is ook te zien bij financiële beloning en betekenisvol werken (82 en 52 procent, 79 en 55 procent).

Dit imagoprobleem kan deels aangepakt worden door medewerkers in te zetten als ambassadeurs, aldus Q&A Insights. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat mensen die ervaring hebben met het werken in een winkel een positiever beeld hebben van de sector. Mensen die geen ervaring hebben in de retail verwachten namelijk ruim 30 procent minder van de winkel als werkgever als het aankomt op persoonlijke ontwikkeling en flexibiliteit. "Om de aantrekkelijkheid van de sector als werkgever te vergroten is het van belang bestaande medewerkers als ambassadeurs in te zetten. Zij hebben de praktijkervaring en kunnen vrienden en bekenden overtuigen van de toegevoegde waarde van de winkel als werkomgeving. Werken in de retail is hartstikke leuk. Je gaat het pas zien als je het doorhebt."

Het imagoprobleem van de gehele sector zal niet makkelijk aan te pakken zijn, zo vertelt Terra. Máár, vult hij aan, als onafhankelijke retailer is er wel een hoop te behalen. Zo kan bij het werven van mensen al verbeterd worden. Zet in de vacature hoe de werksfeer wordt bevordert, hoe er flexibiliteit geboden kan worden en welke mogelijkheden er zijn voor persoonlijke ontwikkeling. In een wereld waar gestreden wordt voor personeel, zijn deze tips meer dan welkom. Nu is het nog aan de retailers zelf om ermee aan de slag te gaan.