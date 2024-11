Hoe fashion retailers kunnen innoveren met AI: in gesprek met TCOG en WAIR

De opkomst van kunstmatige intelligentie is niet te stoppen. Experts omschrijven AI als een grotere revolutie dan de uitvinding van de computer zelf. Veel fashion bedrijven en retailers vragen zich af hoe ze AI kunnen inzetten om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. Daarover gaat FashionUnited in gesprek met Eric van der Craats, Sales Manager bij TCOG en Rianne Reitsma, AI Retail Strategist bij WAIR. “Dankzij ons strategisch partnerschap zorgen we dat retailers op een laagdrempelige manier grote innovaties kunnen doen.”

Wat is jullie specialisme?

Reitsma: “Wij zijn een startup gespecialiseerd in AI, ofwel digitale medewerkers. We helpen fashion bedrijven om de belangrijkste processen snel én zonder technologische kennis te optimaliseren. Zo kunnen zij met minder hoofdpijn, lagere kosten en vooral hogere marges hun winst maximaliseren. Wat ons onderscheidt in de markt, is dat wij geworteld zijn in de fashion retail. We weten simpelweg heel goed tegen welke uitdaging onze klanten aanlopen. We hebben de tijd en rust genomen om op ieder probleem echt door te denken en de juiste oplossing gevonden zodat de AI hierop getraind kon worden.

Van der Craats: “TCOG is gespecialiseerd in op Microsoft gebaseerde IT-oplossingen voor onder andere de fashion branche. Wij werken met een gestandaardiseerd ERP systeem in de cloud, een SaaS-oplossing (Software as a Service). Dat geeft retailers veel vrijheid. Daarnaast kunnen wij heel eenvoudig een koppeling maken met andere oplossingen, zoals de tool van WAIR, waarbij alle bedrijfsdata in real time worden bijgehouden. De grote meerwaarde is dat de tool van WAIR die ruwe data slimmer maakt. Dat is de kracht van onze samenwerking.”

Retailers kunnen dus op een laagdrempelige manier aan de slag met AI?

Reitsma: “Dat klopt. Door onze samenwerking met TCOG kunnen klanten zeer snel gekoppeld worden om vervolgens een simulatie te laten uitvoeren. Zo kunnen we retailers laten zien hoe hun huidige performance is en wat de AI zou hebben gedaan. Zodoende kun je exact zien of de AI beter gaat zijn dan de ‘menselijke’ keuzes.”

Wat zijn op dit moment de grootste uitdagingen van retailers?

Van der Craats: “Het is belangrijk om competitief te zijn in deze snel veranderende markt. Er ligt veel druk op retailers. De kosten voor onder meer personeel en vastgoed zijn hoog. Om te overleven moeten retailers daarom steeds efficiënter werken. Nog een trend: consumenten verwachten in toenemende mate dat retailers bijdragen aan een groene toekomst. Onverkochte artikelen passen bijvoorbeeld niet in dat duurzame plaatje.”

Reitsma: “Dat we simpelweg veel te snel, veel te veel voorraad de markt in duwen. Binnen vier weken ligt vrijwel alle centrale voorraad in winkels. Vervolgens kan er niet meer gestuurd worden op je enige verdienmodel, product. Er ontstaat direct een probleem dat je goede winkels de goede voorraad verkopen en dat je slechte winkels de goede voorraad niet verkopen. We zien veel out of stock (missende maten), nee-verkopen en geïrriteerde klanten, want ze komen niet voor niks naar de winkel. Dit werkt zowel korte als lange termijn omzetverlies in de hand. De combinatie van veel te veel verkeerde voorraad in de winkel en de hoge out of stock is wat ons betreft het grootste probleem in de retail. We moeten winstgevender worden met zijn allen. Dit doen we door conversieverhoging.”

Hoe gaat dat ‘voorspellen’ precies in zijn werk?

Reitsma: “Wij maken gebruik van geavanceerde deep-learning modellen. Dit is de vorm van AI die de afgelopen jaren als baanbrekend is ervaren. De modellen zijn getraind om ‘time series’ of patronen van ‘productgedrag’ op SKU niveau te kunnen volgen, herkennen en vervolgens te begrijpen hoe ze zich zullen ontwikkelen. Omdat er zoveel verschillende patronen al ontdekt zijn in onze AI is het voor de AI mogelijk dit te doen.

In ‘gewone mensentaal’: deze modellen zijn zo slim dat zij bepaalde trends op zowel macro- als microniveau kunnen begrijpen om daar vervolgens zelf op te kunnen acteren. Wat we daarvoor nodig hebben gehad? Héél veel data. Die hebben we, omdat we met veel verschillende bedrijven samenwerken. Daar voegen we externe databronnen aan toe, denk aan demografische gegevens, sociaalgeografische gegevens, de invloed van het weer en lokale evenementen zodat alle mogelijk redenen waarom producten zich op een bepaalde manier gedragen door de AI begrepen kunnen worden. Ons team van AI engineers is daarom dan ook altijd op zoek naar nieuwe en meer bronnen.”

Van der Craats: “Deep-learning bestaat nu zo’n vijf jaar. We staan dus maar aan het begin van deze reis en het partnerschap met WAIR gaat de komende jaren dus nog veel moois voortbrengen. De grootste fout die fashion retailers nu kunnen maken, is om AI te negeren.”

Hoe blijft u als retailer vandaag de dag relevant?

Reitsma: “Door twee trends te omarmen: personalisatie aan de voorkant van het bedrijf en efficiëntie aan de achterkant. Oftewel: alles wat de klant ziet, en dus bijdraagt aan een optimale klantreis, mag geld kosten. Alles wat de klant níet ziet, wilt u zo efficiënt mogelijk inrichten. Onze AI-tool maakt beide mogelijk: enerzijds het personaliseren van het assortiment van iedere winkel waardoor omzet en marge omhoog gaan – en anderzijds het goedkoper, efficiënter en met minder hoofdpijn de processen op het hoofdkantoor te laten verlopen.”

Van der Craats: “Dat personaliseren is een doorlopend proces. Wat wij zien, is dat de meest succesvolle bedrijven dicht bij hun kernpropositie blijven en tegelijkertijd continu moderniseren. Bedrijven die innovatie te lang uitstellen, raken heel snel achterop.”

Betekent de opkomst van AI dat menselijk werk overbodig wordt?

Van der Craats: “Integendeel, het biedt juist de kans om ons te richten op wat ons écht menselijk maakt. Positief is ook dat retailers minder afhankelijk worden van medewerkers. Als alle kennis vastligt in een AI-tool, lopen bedrijven minder risico als een personeelslid weggaat of ziek wordt – en daarmee alle kennis van die persoon verloren gaat.”

Reitsma: “Specialisten worden waarschijnlijk steeds meer generalisten. Want de generalistische modellen gaan steeds meer specialistische dingen doen. Wij geloven wel dat je met minder mensen, veel meer werk aan kan. AI is in staat continu beslissingen te maken die u als organisatie alleen maar hoeft aan te sturen. En dat heeft als voordeel, dat medewerkers zich veel meer kunnen richten op strategisch werk.”

Welke ontwikkelingen kunnen we de komende jaren verwachten?

Reitsma: “Elke revolutie heeft tot nu toe voor meer economische voorspoed gezorgd, voor meer banen, en betere tijden. En ook AI zal zich de komende jaren nog sterker gaan bewijzen als een ongelooflijk krachtig technologisch hulpmiddel voor fashion retailers.”

Van der Craats: “De snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden is gigantisch. ChatGPT, een product van het Amerikaanse bedrijf OpenAI, heeft in twee maanden tijd 100 miljoen gebruikers gekregen. Uiteindelijk zal iedereen te maken krijgen met AI, dus de enige manier is om gewoon op die trein van vooruitgang te stappen.”

Wilt u meer leren over de strategische voordelen van AI?

