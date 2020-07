Hoe inkopers SS21 bestellen: Miriam Anlauf, directeur inkoop bij Peek & Cloppenburg

Het orderseizoen SS21 verloopt anders dan normaal: De pandemie heeft voor veel inkopers de planning, hun budget, maar ook het bestelproces flink door elkaar geschud. Miriam Anlauf, Buying Director voor damesmode en Boutique bij Peek & Cloppenburg Düsseldorf, vertelt hoe zij omgaat met het bestellen van SS21.

Hoe gaat het met Peek & Cloppenburg sinds het einde van de lockdown?

Miriam Anlauf: "Kijkend naar het hele bedrijf moet ik zeggen dat het nog steeds moeizaam gaat met de omzet. Toen we eerst gedeeltelijk open mochten, was het lastig - ons assortiment is te groot voor 800 vierkante meter. Toen we weer volledig open mochten, werden we verrast, dat het aantal klantbezoeken redelijk op niveau was. Locaties die afhankelijk zijn van toerisme blijven het moeilijk hebben, maar er zijn kleinere locaties in middelgrote steden, die wel redelijk goed draaien."

Welke segmenten lopen goed, welke minder?

"We hebben in onze winkels veel last van het hoge percentage formele- en gelegenheidskleding. Maar er zijn ook onderdelen, meer casual en sportief, waar we een goede omzet draaien. Wat duidelijk boven verwachting loopt, is het young-fashion segment, bij ons Boutique genaamd. Alle sportmerken zoals Nike, Adidas, Champion, Ellesse en de grote merken zoals Tommy Jeans, CK Jeans, Levi's, Guess en ons eigen merk Review gaan erg goed."

Welke trends zie jij voor SS21?

"Ik denk dat het in ieder geval meer monochrome wordt en dat sportiviteit blijft. Wederom zal er veel wit bij zitten en bruin en roesttinten zijn belangrijk bij de eerste leveringen. Denim en Fake Leather blijven als materiaal belangrijk. Dat gaan we in de herfst al sterk zien opkomen en zal doorzetten in de voorjaarsmode."

Foto: Active Outdoor bij P&C © Marko Simic

De meeste inkoopbeurzen zijn afgelast of vinden digitaal plaats en de mogelijkheden om te reizen zijn ook beperkt. Hoe kom jij aan informatie?

"We proberen nu natuurlijk zoveel mogelijk onderzoek te doen via internet. Sinds de het reizen iets versoepeld is, kunnen onze teams in ieder geval binnen Europa reizen. Amsterdam of Antwerpen zijn vanuit Düsseldorf gemakkelijk te bereiken - ook om je op straat te laten inspireren en een idee te krijgen hoe het zomerseizoen 2021 zich kan ontwikkelen. Maar verre reizen of directe uitwisseling op de beurs vindt niet plaats."

Mis je het om over de beursvloer lopen en nieuwe merken te ontdekken?

"Inkopers zijn eigenlijk altijd op zoek naar inspiratie en moeten kledingstukken zien en voelen. Beurzen en informatieve reizen zijn vooral belangrijk voor de teams die werken aan het creëren van onze eigen merken."

Hoe belangrijk is een inkoopbeurs nog? Verwacht je dat na deze onvermijdelijke fase van digitaal bestellen dit in de toekomst zal blijven bestaan?

"Het zal uiteindelijk een mix worden. De huidige tijd heeft aangetoond dat veel dingen heel goed digitaal kunnen. Desalniettemin is mode een haptische industrie, dus het is en blijft essentieel om kleding live te ervaren."

Van welke digitale mogelijkheden maak jij gebruik bij P&C?

"In principe zijn we afhankelijk van wat leveranciers ons ter beschikking stellen. Het is voor ons geweldig als de leverancier ons van tevoren als voorbereiding op de collectie, een soort 'storytelling' geeft van de collectie, met echt bewegende beelden van enkele stukken zodat je bijvoorbeeld kunt zien hoe het kledingstuk valt. Als we een 360 graden weergave hebben met bewegend beeld, kunnen we zien hoe de stof valt en hoe het silhouet eruit ziet, waardoor we een beter beeld krijgen."

Wat doe je als de digitale weergaves van de merken onvoldoende zijn?

"Wanneer dat voor ons niet genoeg is, zijn leveranciers ook bereid om ons onder strikte voorwaarden naar een showroom te laten komen en voorbeelden te tonen. Het hangt ook af van het budget dat we te besteden hebben. Als we een zeer grote order doen een artikel in zeer grote hoeveelheden bestellen, is het belangrijk om het van dichtbij te kunnen bekijken."

De pandemie heeft niet alleen het bestelproces veranderd, het heeft ook voor chaos in de leverketen gezorgd. Is er ook vertraging ontstaan bij de levering van de eigen merken van Peek & Cloppenburg?

"Zeer zeker, dat merken we nu nog. De geleidelijke sluiting van de fabrieken in de verschillende landen heeft tot verschuivingen geleid. Wat nu goed werkt, komt uit China, omdat daar alles weer relatief normaal verloopt."

"Desalniettemin is het zo dat in veel productielanden kleding gereed staat, maar de verzending niet plaatsvindt omdat niet alle havenmedewerkers weer aan het werk zijn. Er zullen zeker vertragingen zijn gedurende de komende zes tot acht maanden, omdat fabrieken in sommige landen nog steeds met minder personeel werken."

Wat is op dit moment het grotere probleem: de kleding die niet aankomt of de kleding die is overgebleven omdat de winkels gesloten waren?

"Het grotere probleem is de kleding die tot de sluiting in de winkels lag en vervolgens bijna acht weken lang niet kon worden verkocht. Als we het hebben over ready-to-wear, gaat het nog steeds om de winterkleding die afkomstig is van leverdata in november, december, januari en februari. Een groot deel bestaat dan ook uit gebreide kleding en outdoor. Door de lockdown en het prachtige zomerweer was het erg moeilijk om deze kleding later alsnog te verkopen. De kleding die te laat komt, of anders gezegd de juiste zomerkleding, kan nu tot augustus worden verkocht en bij mooi weer zelfs in september."

Foto: P&C Sportkleding (Timisoara): © Marko Simic

Hoe ga je nu om met de kleding die je niet kon verkopen? Heeft dat ook invloed op de inkopen voor SS21?

"We hebben een aantal grote partners benaderd met betrekking tot kledingruil en hebben samen naar oplossingen gezocht. De leveranciers reageerden ook zeer snel toen de lockdown kwam en annuleerden de productie voor de winter, zodat we in juli, augustus en september beduidend minder kleding ontvangen dan we oorspronkelijk hebben besteld. Dit betekent dat we op dat vlak nu meer ruimte hebben om producten te verkopen die we momenteel nog op voorraad hebben. Aan de andere kant gaan we de wintercollectie missen die anders in augustus en september geleverd zou worden. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten, maar we moesten kijken wat er economisch nodig was om de grootste schade voor het bedrijf te voorkomen."

Hoe beïnvloedt de huidige situatie in de mode-industrie de orders voor SS21?

"Door onze budgettering hebben de omstandigheden momenteel grote invloed op onze bestellingen. Maar ook aan de leverancierskant is de ontwikkeling van collecties gestopt en veel leveranciers die ons meestal twee collecties aanbieden, ‘Pre-’ en ‘Main’, boden ons niet eens de pre-collectie aan. Of ze bieden de pre-collectie met de Main-collectie aan en hebben de collectie in totaal met 25 procent verkleint."

"De levering van de zomercollectie start normaal gesproken in november 2020, maar als ons geen pre-collectie is aangeboden, ontvangen we ook geen kleding. Onze zomer begint bij bijna 50 procent van de leveranciers in januari, omzetten die we anders in november en december draaien, gaan we nu niet halen. We moeten de rekening nu opnieuw opmaken, terwijl ons seizoen pas in januari begint."

In de afgelopen maanden hebben velen in de branche vraagtekens gezet bij de huidige modekalender en de pre-collecties. Hoe wenselijk is het, gelet op het gebrek aan omzet uit de verkoop van de pre-collecties, dat deze wegvallen of dat het seizoen later begint?

"In wezen is het belangrijk dat we ons blijven richten op ready-to-wear en de vraag. We weten niet hoe dit jaar gaat verlopen, maar meestal zijn de maanden november en december erg drukke maanden. Het is belangrijk om goed op te letten hoe lang de klant geen nieuwe kleding heeft gezien, omdat we de klant graag een nieuwe prikkel geven om naar onze winkel te komen."

"Tegen die achtergrond is het voor bepaalde gebieden van groot belang dat in ieder geval een klein percentage vroeg in de winkel arriveert. Ik heb het over premium-artikelen, waarvoor klanten vroeger bereid waren onderdelen te kopen, die wat meer zomers zijn. Maar als we in de reguliere collectie geraken, hebben we het misschien niet per se nodig. Het hangt van het genre van het modeniveau af of ik al vroeg veel nieuwe kleding nodig heb of dat het voldoende is dat bij ons de zomer begint in januari, februari of maart."

Wat betreft het modeniveau: Ben je voorzichtiger bij het bestellen van SS21 en ga je voor minder trendy items of juist niet?

"Het is een dunne lijn. Als je alleen NOOS inkoopt, wordt het aanbod saai. Klanten kopen nu ook al modieus en moedig, wanneer ze kopen, en ze zijn ook geïnteresseerd in mode. Je moet dus een tussenweg vinden: We moeten ervoor zorgen dat we veilige assortimenten hebben, die natuurlijk niet te trendgevoelig zijn. Als er weer iets gebeurt, is hoogmodische kleding het moeilijkst te verkopen."

"Qua algemene aanpak zijn we wel een stuk voorzichtig, dat is ook nodig. Het aandeel van NOOS en basics kan worden vergroot, maar wat uiteindelijk van belang is, is wat de leveranciers gaan aanbieden. We houden ons ook bezig met het thema duurzaamheid, want velen hebben in de Coronatijd ook nagedacht over wat dat voor hen betekent. We willen dat onderdeel ook versterken en een deel in ons assortiment hebben dat tijdloos is."

Dit artikel is eerder gepubliceerd op FashionUnited.de