Hoss Intropia is terug van nooit weggeweest, in een hedendaags jasje

Het Spaanse merk Hoss Intropia, dat in 1994 werd opgericht en in november 2019 werd verworven door retailgigant Tendam (voorheen Cortefiel Group, red.), krijgt een nieuw duurzaam jasje, een eigen webshop en fysieke verkooppunten. Tendam is één van de grootste retailers van Europa en na Inditex de grootste Spaanse modegroep. Het bedrijf bezit buiten Hoss Intropia de merken Springfield en Women’secret, beide hebben eigen winkels in Nederland en België, en de Spaanse ketens Cortefiel, Pedro del Hierro en Fifty.

Het Spaanse ‘affordable luxury’ merk Hoss Intropia wordt onder het mom van de lente-zomer collectie 2021 en onder de artistieke leiding van Tendam opnieuw gelanceerd. Het merk krijgt een eigen webshop, waar de nieuwe collectie voor SS21 te koop zal zijn vanaf 1 maart. De lente-zomer collectie zal tevens de eerste collectie zijn sinds het merk aan de bedrijfsportefeuille van Tendam werd toegevoegd. Daarnaast komt er een aantal fysieke verkooppunten in Spanje, aldus Tendam. Verder zal Hoss Intropia binnenkort te koop zijn in 20 Spaanse flagship stores van Tendam dochtermerken Pedro del Hierro en Cortefiel in de vorm van een shop-in-shop die de naam @Showroom krijgt. Het is de bedoeling om Hoss Intropia vervolgens op Europees niveau geleidelijk uit te breiden via warenhuizen en via Tendams netwerk van franchisenemers.

Marie Castellvi-Dépée, CEO van Cortefiel en Pedro del Hierro, onderstreept via officiële weg het belang van Hoss Intropia voor de Spaanse markt: “Hoss Intropia was een klassieker in de Spaanse en internationale mode. Met zijn romantische en verfijnde sfeer bood het een eigen stijl, en onderscheidde het zich van de laatste modetrends. Wij blijven bij de herlancering trouw aan het authentieke concept waar het merk om bekend stond. Tegelijkertijd past Hoss Intropia heel goed bij de rest van Tendams womenswear merken en daar maken we dan ook graag gebruik van. Hoss Intropia voorziet in het ‘affordable luxury’ segment van de branche.”

Om trouw te blijven aan het 'authentieke Hoss Intropia van vroeger' is Alejandra Valero ingehuurd, design manager tijdens de beginjaren van het merk, aldus Tendam in het persbericht. Valero zal leiding geven aan de creatieve afdeling van Hoss en wordt ondersteund door een ervaren, multidisciplinair, creatief team. De SS21 collectie ‘belichaamt de geest van het oorspronkelijke Hoss Intropia’ en ‘creëert een mode-universum dat niemand nog heeft kunnen nabootsen, met name op de Spaanse markt’.

De terugkeer van Hoss Intropia onder Tendam gaat gepaard met een hernieuwde aandacht voor duurzaamheid. Moederbedrijf Tendam meldt dat 30 procent van de lente-zomer 2021 collectie duurzaam is, en vervaardigd met gerecyclede materialen zoals een denimlijn speciaal ontworpen om ‘verantwoordelijk gewassen te worden’ en t-shirts van biologisch katoen.