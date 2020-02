Hul le Kes opent pop-up store in Fashion for Good Experience

Modelabel Hul le Kes van ontwerper Sjaak Hullekes opent over precies een maand een pop-up in de Fashion for Good Experience, een museum in Amsterdam. De collecties van zowel het reguliere Hul le Kes label als het Hul le Kes ReShared label zullen er verkrijgbaar zijn, blijkt uit een persbericht van het merk.

De opening van de pop-up in het museum zal worden gevierd met een talkshow met Hullekes en zijn zakenpartner Sebastiaan Kramer. Ze zullen daarin ingaan op duurzaam ontwerpen en ondernemen, zo blijkt uit het bericht.

Naast zijn bestaande label Hul le Kes, lanceerde Hullekes eind vorig jaar de lijn Hul le Kes ReShared. Voor deze collectie verzamelt de ontwerper tweedehands kledingstukken in het sorteercentrum van het Leger des Heils en geeft deze items een nieuw leven. Nadat de tweede ReShared collectie verkrijgbaar is geweest in de pop-up store bij Fashion for Good, zal deze bij alle Reshare Store-filialen van het Leger des Heils beschikbaar zijn.

De Hul le Kes pop-up store in de Fashion for Good Experience is geopend van 26 maart tot en met 3 april.

Foto: Hul le Kes | Fotografie: Scott van Kampen Wieling | Model: Jeroen Boerdam @Brooks modellenbureau