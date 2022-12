In beeld: De mooiste kerstetalages uit de hele wereld

Nu Kerstmis snel nadert, heeft FashionUnited de beste feestelijke etalages van dit jaar bij iconische warenhuizen over de hele wereld op een rijtje gezet, van Selfridges in Londen tot Printemps in Parijs, Saks in New York en natuurlijk De Bijenkorf in Amsterdam.

Selfridges, Londen

Selfridges heeft 15 etalages in zijn winkel in Oxford Street in Londen omgetoverd tot een niet te missen feestelijke etalage, geïnspireerd door de surrealistische en spectaculaire interpretaties van feestelijke 'foodie'-momenten. Hoogtepunten zijn onder meer een kerstboom van spruitjes bovenop een auto, reusachtige aardappelen die zich verkleden als kerstmannen en een club sandwich festijn voor een koelkast vol zilveren designertassen en accessoires.

Image: Selfridges

Meave Wall, winkeldirecteur van Selfridges, zei in een verklaring: "Deze kerst gaat over samenkomen met geliefden om te genieten van gekoesterde rituelen. We zijn geïnspireerd door de kracht van eten om mensen samen te brengen en met ons thema, Season's Feastings, vieren we wat dit voor ons bij Selfridges betekent.”

"Met onze iconische kerstetalages in Oxford Street, kerstwinkels in elke winkel en een line-up van fantastisch entertainment, zijn we klaar en enthousiast om klanten te verwelkomen om hun feestelijke seizoen op te vrolijken."

Image: Selfridges

Saks Fifth Avenue, New York

Saks Fifth Avenue werkt samen met de Elton John AIDS Foundation aan een feestelijke etalage en een nieuw ontworpen lichtshow, geïnspireerd op de "vrolijke persoonlijkheid" van Sir Elton John. De centrale zes etalages van het vlaggenschip in New York City op Fifth Avenue zijn geïnspireerd op zowel het thema van hartverwarmende feestdagengeschenken uit voorbije jaren als op het liefdadigheidspartnerschap. De Britse zanger heeft drie speciale etalages op 50th Street medegeorganiseerd, waaronder een op maat gemaakte etalage van Gucci, die John's exclusieve kostuumontwerper is voor zijn laatste tournee, met archiefstukken van het merk en op maat gemaakte pakken voor de zanger.

Image: Saks by Luis Guillén

Naast de ramen is er een spectaculaire lichtshow met meer dan 600.000 individuele lichtpunten, waarbij de lichten vanuit de ramen oplichten en coördineren met de feestdagenmedley van Elton John-songs op de gevel van het gebouw.

Daarnaast doneert Saks 1 miljoen dollar aan het Rocket Fund van de Elton John AIDS Foundation, inclusief 500.000 US dollar van de opbrengst van de multi-vendor merchandise collectie, ongeacht de verkoop. De collectie is mede samengesteld door Saks en John en omvat producten in alle categorieën, waaronder dames- en herenkleding, accessoires, kinderen, beauty en home van Gucci, Versace, Valentino, Wales Bonner, Jonathan Adler, Jason Wu en Paco Rabanne.

Image: Saks by Luis Guillén

Marc Metrick, chief executive bij Saks, zei in een verklaring: "Saks is er trots op de Elton John AIDS Foundation te steunen en samen te werken met Sir Elton John, die onze passie voor zelfexpressie via creativiteit en mode deelt.

"Bij Saks zijn we toegewijd aan het verbinden met onze klanten door middel van unieke ervaringen en impactvolle partnerschappen. We zijn verheugd om met deze ongelooflijke organisatie samen te werken om onze klanten de kans te geven iets terug te doen deze feestdagen en kijken ernaar uit om deze betekenisvolle campagne te delen in de totale Saks Fifth Avenue-ervaring."

Image: Dior by Adrien Dirand

Harrods, Londen

Het warenhuis Harrods in Knightsbridge is voor de feestdagen door Dior omgetoverd tot een gigantisch glinsterend peperkoekenhuis. Het Franse modehuis heeft de 44 etalages van de winkel omgetoverd en de gevel verlicht met sterren, rozen en bloemen, waaronder een 17 meter hoge centrale sterstructuur geïnspireerd op de "viering van dromen en Dior savoir-faire".

Naast de etalages heeft Dior binnen ook pop-ups geopend om geschenken, schoonheid en parfum onder de aandacht te brengen en heeft het Le Café Dior geopend. Het luxemerk heeft ook een tentoonstelling "Kingdom of Dreams" die de reis van Dior vertelt, van de historische locaties tot de oprichter, geheel gemaakt van peperkoekkoekjes.

Image: Dior by Adrien Dirand

Image: Printemps

Printemps Haussmann, Parijs

De kerstetalages van Printemps brengen mensen die langs de Boulevard Haussmann in Parijs komen altijd in vervoering en dit jaar speelt de Kerstman de rol van Ringmaster 'Monsieur Loyal' en stelt hij zijn circusgroep voor. Tot de 11 etalages behoren hoogtepunten als het oplaten van circusballonnen met de Kerstman omringd door koorddansers en goochelaars, terwijl andere etalages gewijd zijn aan clowns en trapezeartiesten. De finale toont het kerstfeest van de Kerstman rond een Ferrero Rocher-piramide.

De kerstetalages van Printemps op de Boulevard Haussmann kostten 150 mensen 3 weken en meer dan 650 uur om 40.000 decoratieve elementen en 3.400 meter lichtslingers in elkaar te zetten.

Image: Printemps

Image: Harvey Nichols

Harvey Nichols, Londen

De luxueuze Britse winkelketen Harvey Nichols heeft zich voor zijn verleidelijke kerstetalages laten inspireren door feestelijke feesten om wat feestdagenmagie te verspreiden. De etalages zijn getransformeerd door gebruik te maken van een sprankelend metallic kleurenpalet van goud en zilver, met displays met op discoballen geïnspireerde panelen van lovertjes die de etalages omlijsten met spiegelende decoraties die lichtstralen reflecteren en weerkaatsen op de iconische straten van Knightsbridge.

Janet Wardley, hoofd visuele display bij Harvey Nichols, zei in een verklaring: "Dit jaar hebben we alles op alles gezet met glinstering, spiegels en metallics, om echt iets betoverends en opvallend te creëren, dat onze klanten prikkelt tijdens het winkelen deze kerst.

"We hebben onze etalages gevuld met hoekige spiegelende schermen en oversized fonkelende sterren, en de mooiste cadeau-ideeën om onze klanten in de kerststemming te brengen!"

Image: Harvey Nichols

De Bijenkorf, Amsterdam

Warenhuis De Bijenkorf pakt ook elk jaar groots uit met de etalages. Dit keer hebben de etalages het thema ‘Feest van Verlangen’ gekregen. “Het verlangen naar vroeger, en een verlangen van wat nog komen gaat. Verlangen naar liefde, plezier, samenzijn en mooie dingen,” aldus De Bijenkorf in het persbericht.

De Bijenkorf-etalages, beeld via De Bijenkorf.

De Bijenkorf-etalages, beeld via De Bijenkorf.

De Bijenkorf-etalages, beeld via De Bijenkorf.

De Bijenkorf-etalages, beeld via De Bijenkorf.

