In beeld: G-star introduceert nieuw winkelconcept

Denimmerk G-Star heeft in Gent een nieuw winkelconcept gedebuteerd. Het merk noemt het nieuwe concept ‘een modern canvas voor premium denim’, aldus een statement van het merk.

Het merk omschrijft de winkel als ‘functioneel, architectonisch, artistiek en verankerd in denimexpertise’. Er is inspiratie gehaald uit het G-Star hoofdkantoor in Amsterdam. Zo zijn er beton-elementen, geborsteld aluminium en groene accenten te zien. Er zijn afwerkingen van gerecycled papier en een glasvezelwand.

De winkel bevat onder andere een denim bar waar het volledige denimaanbod te vinden is. Daarnaast heeft het concept minder statische mannequins en laat het de collectie juist zien via digitale schermen zodat de producten ook in beweging gezien worden.

Nieuw winkelconcept voor G-star

“Dit nieuwe concept weerspiegelt de essentie van wie wij zijn: design-gedreven, met een voortdurende focus op het verder brengen van denim. Het is een ruimte waarin het product voor zichzelf spreekt en klanten denim in zijn puurste vorm kunnen ervaren,” aldus Gwenda van Vliet, Chief Brand Officer van G-Star.

Het oude winkelconcept van G-Star was juist heel clean met veel wit. Het concept in Gent is veel warmer en voelt intiemer.

G-Star heeft gekozen voor Gent voor deze wereldwijde introductie van het nieuwe concept omdat in de stad een van de sterkste communities van het merk te vinden is.

G-star winkel in Gent. Credits: G-Star

