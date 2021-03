In de geest van Amsterdam: nieuwe merkidentiteit en vijftien extra winkels voor Scotch & Soda

Van ‘Amsterdam couture’ naar ‘The free spirit of Amsterdam’: het Nederlandse merk Scotch & Soda heeft zichzelf een nieuwe merkidentiteit aangemeten die een ode is aan ‘de vrije geest’ van de Nederlandse hoofdstad, zo laat het merk weten in een persbericht. Scotch & Soda heeft vanaf vandaag niet alleen een nieuw motto, maar ook een ander logo. De online kanalen van het merk zijn opgefrist, evenals diverse winkels. Het winkelbestand van Scotch & Soda wordt het komende half jaar bovendien met vijftien winkels uitgebreid, zo blijkt uit het bericht.

Van logo in klassieke kapitalen met daarboven een kleine, getekende naaimachine, is Scotch & Soda overgestapt naar meer expressieve letters met daartussen een &-teken dat nu zelf ook iets van een ‘S’ heeft, met de sierlijke, krullende twist van een draad die door het oog van een naald wordt gestoken - een verwijzing naar vakmanschap. De merkidentiteit ‘viert de kracht van zelfexpressie en vrij denken van Amsterdam, de stad waar het merk is geboren’, zo is in het persbericht te lezen. “Dit wordt vertaald in collecties waarin essentials worden gecombineerd met eclectische statements, met verrassende details en unieke functionaliteit.”

Het nieuwe logo van Scotch & Soda.

De nieuwe merkidentiteit, die werd ontwikkeld in samenwerking met de New Yorkse ontwerpstudio A Studio, is vanaf vandaag zichtbaar op de website en in de app van het merk, evenals op social mediakanalen. Vanaf november is deze ook terug te zien in de lente-zomercollectie 2022. Tot slot worden ook winkels volgens de vernieuwde merkidentiteit ingericht.

Nieuwe winkels Scotch & Soda worden aangekleed met ‘free spirit’-merkontwerp

Het komende half jaar komen er voor Scotch en Soda internationaal vijftien fysieke winkels en twaalf shop-in-shops bij. Nu zijn dat er respectievelijk 225 en 161. Deze en volgende week worden een paar grote winkels toegevoegd in Nederland, waaronder een winkel in Utrecht en een boetiek in de Westfield Mall of the Netherlands. Op 25 maart opent in Den Bosch de grootste flagshipstore van het merk wereldwijd: deze meet 510 vierkante meter, en is gevestigd in een voormalig theater uit 1919, gebouwd in de stijl van de Amsterdamse School.

Renderings van de flagshipstore in Den Bosch.

Ook komen er winkels in het Duitse Konstanz en Hamburg, in het Franse Nice, en op locaties in Oekraïne, Polen en Zwitserland. De shop-in-shops komen onder meer in warenhuizen van Åhléns in Zweden. Buiten Europa werkt Scotch & Soda aan vier winkels in de Verenigde Staten (daar zijn er nu 43), en debuteert het aankomend jaar in Israël, Qatar, de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit. Ook in Australië en India komen nieuwe filialen. Tot slot opent Scotch & Soda in de lente extra showrooms en kantoren in Shanghai en Milaan.

Bij de inrichting van winkels worden de architectuur en het karakter van het gebouw gecombineerd met een specifiek merkontwerp. “Alle gevels en inrichting zullen het nieuwe merklogo dragen en worden vormgegeven in zachte tinten van wolkenwit, houtskool en lichtbruin, gecombineerd met vrolijke accenten van zonnegeel, roze en bordeauxrood,” zo staat in het persbericht. De winkels krijgen ‘op maat gemaakte armaturen’ in verouderd messing. Op de visgraatvloeren komen vintage meubels te staan, tegen een achtergrond van door Scotch & Soda ontworpen behang. Het bedrijf houdt bij het decoreren van de winkels rekening met duurzaamheid: de filialen worden voorzien van ledverlichting, de visgraatvloeren zijn van FSC-hout, de hangers van gerecyclede materialen en de tapijten zijn van Econyl.

De nieuwe winkel aan de Oudegracht in Utrecht.

Over Scotch & Soda

Scotch & Soda werd in 1985 opgericht in Amsterdam. Het merk maakt kleding voor heren, dames en kinderen, evenals accessoires en parfums. De collecties worden verkocht in 225 winkels wereldwijd en in 7.000 filialen in internationale warenhuizen. De webshop is actief in ruim zeventig landen.