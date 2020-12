INretail: Babywinkels slaan lockdown alarm

Babywinkels slaan een lockdown alarm, meldt INretail in een persbericht. Volgens de organisatie kunnen de winkels hun bestellingen niet in alle gevallen op tijd bij de klant leveren. Het overbelaste bezorgkanaal en honderden afhaalpunten die gesloten zijn, zijn volgens INretail de oorzaken van de problemen.

“Het is bovendien extra druk nu er naast de 14.000 geboorten per maand ook nog sprake is van een mini-geboortegolf. Die wordt net als in Italië en Spanje veroorzaakt door de intelligente lockdown van afgelopen voorjaar,” aldus het persbericht. Volgens INretail ligt de oplossing bij het laten ophalen van bestellingen in de winkel.

Daarom roept de brancheorganisatie de overheid op om consumenten te helpen door het afhalen van bestellingen bij magazijnen en winkels toe te staan. “De oplossing is een schot voor open doel. Bij groen licht voor het afhalen van bestellingen bij de winkeldeur is dit probleem direct opgelost. Alle non-food winkels worden zo geholpen. Plaats een balie bij de winkeldeur, spreek een tijdslot af en het veilige afhaalloket is geregeld. Jonge en aanstaande ouders ervaren nu enorm veel stress.”

Beeld: Unsplash