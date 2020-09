INretail: Grote twijfels bij mondkapjesonderzoek, evaluatie 'rammelt'

Eerder vandaag werd in een onderzoek van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) beweerd dat de mondkapjesplicht niet voor minder bezoekers zorgde in drukke winkelstraten. De test met de mondkapjeplicht werd tussen 5 en 31 augustus uitgevoerd in 5 drukke plekken in zowel Rotterdam als Amsterdam. Maar brancheorganisatie INretail heeft grote twijfels over de geloofwaardigheid van dat onderzoek, melden ze in een persbericht.

INretail heeft het onderzoek dat het NSCR uitvoerde getraceerd, hieruit bleek dat alleen de camerabeelden van bezoekersaantallen op de Meent in Rotterdam voor evaluatie zijn gebruikt, omdat van andere straten geen beelden van voor de mondkapjesplicht beschikbaar waren in Rotterdam. INretail plaatst daarom grote vraagtekens bij het evaluatieonderzoek. De brancheorganisatie heeft zelf ook onderzoek gedaan, waaruit bleek dat in de periode van de mondkapjesplicht bezoekersaantallen en omzetten met wel 40% kelderden. INretail: “De evaluatie rammelt door te stellen dat mondkapjes geen effect hebben op bezoekersaantallen. Ondernemers keken tegen vrijwel lege straten aan tijdens de proef.”