INretail: Kopen op afspraak geen wapen tegen pandemie, maakt ondernemersbestaan alleen moeilijker

Aygin Kolaei voor FashionUnited

Brancheorganisatie INretail heeft sinds zondag, de dag waarop uitlekte dat versoepelingen nog even op zich laten wachten, opnieuw berichten gehad van ondernemers die er doorheen zitten. “De rek is eruit. Gezond ondernemen lukt niet met click&collect en het kopen op afspraak,” aldus een persbericht van INretail.

Waar vorige week nog leek dat er vanaf 21 april versoepeld ging worden, ondanks dat dit nergens officieel was aangekondigd, kwam afgelopen weekend de klap dat de versoepelingen toch iets verder worden opgeschoven. “Door het uitstellen van echte versoepelingen staan tienduizenden banen op de tocht. De economische factor moeten we blijven benoemen. Steeds meer ondernemers in en rond de bedrijfskolom verkeren in zwaar weer. Een faillissementsgolf is gegarandeerd op komst en daarom moet het slot eraf.”

De brancheorganisatie geeft opnieuw aan dat winkels een streng protocol hanteren waarbij, bij heropening, maar 1 klant per 25 vierkante winkel naar binnen mag in plaats van 1 klant per 10 vierkante meter. “Met kopen op afspraak heb je geen effectief wapen tegen de pandemie in handen, je maakt er alleen maar het ondernemersbestaan mee onmogelijk.” Vorige week meldde INretail op basis van een enquête dat het gros van de tijdvakken die geboekt kunnen worden leeg blijven en dat 20 procent van de geboekte afspraken uiteindelijk niet op komen dagen. Bureau RMC, dat drukte in de winkelstraten meet, meldde tegen FashionUnited dat de drukte in de week voor Pasen nog steeds 7 procent onder de drukte van 2020 lag. In 2020 waren de winkels in die week nog open, maar ging de drukte in de winkelstraten naar het laagste punt in het coronajaar. Het dieptepunt van het aantal passanten werd halverwege april bereikt in 2020.

“Zowel mentaal als financieel zijn ondernemers geradbraakt. De retail putte hoop uit de winkelheropening op 21 april. In plaats daarvan moeten ze een dreun van jewelste incasseren. Dit zijn precies de weken waarin een ondernemer omzet moet maken om onder meer de leveranciers te kunnen betalen die voor enorme waarden aan collecties hebben geleverd.” Het is het derde verkoopseizoen waarbij ondernemers flink omzet mislopen.

Winkeliers in Nederland en België vinden winkelen op afspraak onhoudbaar

Niet alleen de winkeliers zitten er doorheen. De rek lijkt er over het algemeen uit te zijn. Uit onderzoek van I&O Research dat het regelmatig uitvoert voor NOS blijkt dat zestig procent van de bevolking wil versoepelen. Of de gehoopte versoepelingen er wel of niet komen weten men vanavond tijdens de persconferentie pas zeker.

Dat winkelen op afspraak geen zoden aan de dijk zet, merken ook ondernemers in België. Brancheorganisatie Mode Unie trekt in een persbericht ook aan de bel dat de modesector dreigt te bezwijken onder de regel van kopen op afspraak. Afgelopen weekend, het tweede weekend van de nieuwe maatregel in België, lag de omzet bij handelaren in de steden tussen de 70 en 90 procent lager dan de normale weekendomzet. De gehele omzet bij winkeliers lag 60 procent lager, zo meldt Mode Unie. Directeur van de organisatie, Isolde Delanghe, maakt eenzelfde statement als INretail. “Als de regel van de verkoop op afspraak blijft, stevent de modesector voor het derde seizoen op rij af op een verloren seizoen. Zowel financieel als mentaal gaan modehandelaars hier aan kapot.”