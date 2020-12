INretail: pas op voor winkelinbraken

De Koninklijke INretail ontvangt signalen over een toename in winkelinbraken nu winkels verplicht gesloten zijn, zo wordt gemeld in een persbericht. Daarom roept de brancheorganisatie gemeenten en politie op om te zorgen voor betere veiligheid in winkels en winkelstraten. “Er moet extra gecontroleerd worden, de winkelstraten zijn verlaten en de lockdown dupeert ondernemers al genoeg,” aldus het persbericht.

INretail geeft aan te beseffen dat het politieapparaat momenteel druk bezet is en ziet daarom ook een oplossing in het laten afhalen van bestellingen in de winkel zelf. “Met een vooraf vastgesteld afhaaltijdstip is dit goed en veilig te organiseren en overdag kunnen politie en handhaving dan hun reguliere werk blijven doen. De extra politiecontroles moeten dan vooral in de donkere uren plaatsvinden.”

De organisatie adviseert winkeliers ook om waardevolle spullen uit de etalages te halen en te zorgen dat de zichtbare en onzichtbare beveiliging op orde is. Daarnaast wordt aan bezitters van beveiligingscamera’s geadviseerd om een extra check te doen of alles wel naar behoren functioneert en of beelden wat langer bewaard kunnen worden. “Bewijsmateriaal mag niet verloren gaan, omdat overheidsdiensten vanwege de feestdagen op een andere snelheid draaien”

Beeld: Unsplash