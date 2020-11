INretail wil betere beschikbaarheid van TVL voor gedupeerde ondernemers

Brancheorganisatie roept op de TVL toegankelijker te maken voor getroffen branches. De aanleiding voor de oproep is de publicatie van de omzetcijfers van kleding en schoenenwinkels door het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend.

In de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) wordt nu de gehele retailsector gelijk getrokken, zo meldt INretail. Dit betekent dat supermarkten in dezelfde categorie vallen als modewinkels. “Nu geldt maximaal 15 procent tegemoetkoming in vaste lasten voor de sector detailhandel, maar mode en schoenenwinkels hebben met veel hogere vaste lasten te maken, namelijk 25 en 26 procent. Dit blijkt uit objectieve CBS-statistieken. Ondernemers in de winkelstraten worstelen om te overleven en verdienen een realistischer tegemoetkoming in hun vaste lasten.”

Ook ziet INretail graag dat de seizoensinvloed zwaarder gaat wegen binnen de regeling. “De impact van seizoensinvloeden moet bij de TVL-berekening en ook bij de NOW veel zwaarder gaan meewegen. Door omzetten te middelen over een heel jaar, demp je de omzetpieken uit de decembermaand in de berekening en dat benadeelt de ondernemer enorm.”