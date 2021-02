Kabinet hoopt winkels 8 februari te heropenen voor afhalen

Het kabinet hoopt winkels volgende week te kunnen heropenen voor het afhalen van bestellingen, zo meldt de NOS. Het gaat dan om niet-essentiële winkels zoals kledingzaken, meubelwinkels en tuincentra. De versoepeling zou op 8 februari ingaan. Een definitieve beslissing over de versoepeling is nog niet genomen; verwacht wordt dat het kabinet morgen de knoop doorhakt.

De versoepeling zou betekenen dat klanten telefonisch of online producten kunnen bestellen en deze kunnen ophalen bij de winkel. Dat is nu alleen toegestaan voor horeca, plantenzaken en bouwmarkten. Andere retailers moeten het met thuisbezorging doen, vaak een relatief prijzige aangelegenheid, zeker voor goedkope bestellingen of producten met lage marges.

Basisscholen en kinderopvang mogen op 8 februari in elk geval weer heropenen. Als de cijfers blijven dalen, wordt volgende week ook de avondklok weer ingetrokken.