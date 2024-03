KHY gaat allereerste retail samenwerking aan

KHY, het modemerk van Kylie Jenner, maakt haar retaildebuut bij Selfridges in het Verenigd Koninkrijk na vijf maanden als online direct-to-consumer merk te hebben geopereerd.

De retail samenwerking wordt beschreven als een ‘belangrijke stap voorwaarts voor het merk’ en biedt een capsulecollectie van KHY’s best verkochte items in de Selfrediges-winkel en online aan. KHY geeft aan haar status als een ‘disruptor’ in de modewereld te willen versterken. KHY is twee weken verkrijgbaar in Selfridges aan de Oxford Street in Londen.

De Selfridges-capsule bevat belangrijke stukken uit de eerste drie collecties van KHY. Daarnaast biedt het exclusief bestsellers, zoals de nieuwe sweaters en T-shirts, aan in de kleur roze.

“We zijn verheugd om de komst van KHY by Kylie Jenner exclusief bij Selfridges in Londen aan te kondigen, nu we onze relatie met Kylie Jenner voortzetten. We kijken ernaar uit om onze klanten de vooruitstrevende ontwerpen en elegant samengestelde collecties te laten ontdekken”, aldus Bosse Myhr, inkoopdirecteur heren-, dames- en kinderkleding bij Selfridges, in een verklaring.