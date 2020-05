Kijken: Belgische retailer JBC introduceert winkelconcept ontworpen door kinderen

Belgische retailer JBC introduceert een nieuw winkelconcept gericht op kinderen: K’dee. Het winkelconcept is op maat gemaakt voor kinderen door samen te werken met een basisschool in Beverloo. Het resultaat is een winkel in Hasselt, België, vol met de kindercollectie van JBC, maar ook een boomhut en een glijbaan.

K’dee ontstond toen JBC een oproep deed bij de kinderen van basisschool De Hoeksteen in Beverloo. De kinderen werden gevraagd hoe hun ideale kledingwinkel eruit zou zien. 180 kinderen stuurden een tekening in en 30 kinderen werden vervolgens uitgenodigd voor een workshop van twee dagen. JBC besprak met ze wat ze wel en niet leuk vinden aan het winkelen.

“Wat vooral naar voren kwam uit de gesprekken met de kinderen, was dat ze hun winkelbeleving als saai ervaren. Ze willen liefst op ontdekking gaan en avonturen beleven. Vandaar dat we met JBC K’dee voluit zijn gegaan voor een uniek concept, gericht op de ervaring van de kinderen. We hebben hierbij het buitengegeven naar binnen willen brengen met veel speelruimte en een fantastische boomhut,” aldus zegt Ann Claes, CEO van JBC.

Het winkelconcept bestaat uit verschillende afdelingen. De werelden kunnen betreden worden door diverse deuropeningen, die ook de kledingmaat van het betreffende kind aangeeft. Kinderen worden in de winkel meegenomen in het concept van Babs en Tiest, een knipoog naar de naam van JBC-oprichter Jean Baptiste Claes. De glijbaan in het concept is gekozen zodat kinderen ook meteen de stevigheid van de kleding uit kunnen proberen, aldus JBC. De paskamers zijn elk uniek en staan in het teken van een bepaald dier zoals een schaap of een olifant. Op de babyafdeling is er ruimte gemaakt om een baby te verschonen en te (borst)voeden. De boomhut in het concept blijft vanwege de corona-maatregelen voorlopig nog even gesloten.

K’dee zou in eerste instantie eind maart openen, maar vanwege de pandemie moest de opening worden uitgesteld. Nu op 11 mei de winkels in België weer open mochten, ging K’dee dit ook.

Beeld: JBC