Kijken: Bershka in Den Haag heropend na transformatie

Na bijna vier maanden gesloten te zijn geweest wegens bouwwerkzaamheden is de Bershka in Den Haag weer open. Het interieur van het grootste Bershka-filiaal in Nederland werd de afgelopen tijd flink onder handen genomen, zo blijkt uit een persbericht en beeldmateriaal dat FashionUnited van de modeketen kreeg toegestuurd.

De vernieuwde Bershka is ingericht volgens het meest actuele winkelconcept van het merk. De gladde vloeren en muren van weleer zijn verruild door een materiaal met craquelé-look, dat volgens Bershka voor ‘een gevoel van warmte, homogeniteit en innovatie’ zorgt. De collectie wordt gepresenteerd op oppervlakken van industrieel staal of aan gelakte ijzeren buizen. Het concept is ‘geïnspireerd op natuurbeelden’, zo is in het persbericht te lezen.

De meest opmerkelijke toevoeging is een ‘Custom Lab’, waar klanten prints en borduurwerk naar keuze op kledingstukken kunnen laten plaatsen.

Bekijk hieronder de beelden:

Voor de vloeren en sommige muren is gebruik gemaakt van een materiaal met craquelé-look. Beeld: Bershka via Inditex

De kleding wordt opgehangen aan gelakte stalen buizen. Beeld: Bershka via Inditex

Paskamers (boven) en displays (onder) zijn uitgevoerd in staal. Beeld: Bershka via Inditex