Kijken: C&A gaat voor nieuwe look in Zwitserse flagshipstore

C&A gaat voor een moderne, elegante en hedendaagse look in de vernieuwde winkel in Zürich, zo laat het bedrijf weten in een persbericht. De Zwitserse winkel heeft een complete make-over gekregen zo laten de eerste beelden zien. C&A hoopt met het nieuwe uiterlijk van de vestiging de winkelervaring te verbeteren.

“Shoppers kunnen een duidelijke en stressvrije winkelervaring verwachten,” aldus het persbericht. “Dankzij de geïntegreerde planten en muren gedecoreerd met mos wordt er een relaxte en prettige sfeer gecreëerd.” Naast de vergroening van de winkel heeft C&A ook de belichting aangepast zodat ‘de C&A stijlen in de best mogelijke manieren naar voren komen’.

Om de winkelervaring compleet te maken heeft C&A ook een ‘design studio’ opgenomen in het nieuwe concept. Hier kunnen bezoekers hun aankoop personaliseren met prints of borduursels. Om het winkelgemak verder te optimaliseren zijn in de paskamers knoppen verwerkt waarmee bezoekers om assistentie van het personeel kan vragen. Zo kan advies gevraagd worden of een verzoek worden gedaan voor een andere maat.

Bekijk hieronder het nieuwe concept van de winkel in Zwitserland.