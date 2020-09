Kijken: C.P. Company opent eerste Nederlandse winkel

Het Italiaanse merk C.P. Company heeft voor het eerst in Nederland een winkel geopend. Het is tevens de eerste winkel in de Benelux van het merk. Het interieur heeft een industriële, urban sfeer, met ijzeren en betonnen muren, een kledingrek dat door de hele winkel loopt en en plankjes die schuin op de muren staan.

C.P. Company staat bekend om haar streetwear en het bekendste item is wellicht de ‘Goggle Jacket’ waarin een grote bril is verwerkt in de capuchon van de jas. De producten worden per item geverfd waardoor geen enkele wassing hetzelfde is. Het merk richt zich op innovatieve producten zonder dat het uiterlijk extravagant wordt. Het merk werd opgericht in 1978 door Massimo Osti en wordt op dit moment geleid door zijn zoon, Lorenzo Osti.

De winkel is gevestigd aan de Leidestraat. Bekijk hieronder de beelden van de Amsterdamse flagship store.

Beeld: C.P. Company