Kijken: Japanse winkel Ecoalf geopend in Tokio

Het Spaanse duurzame modemerk Ecoalf heeft een flagshipstore geopend in Shibuya, Tokio. Het is de eerste Japanse winkel voor het Spaanse duurzame modemerk.

De winkel is een ontwerp van de Japanse architect Yohei Sakamaki. Het interieur wordt gekenmerkt door natuurlijke en gerecylede materialen als bamboe, steen, zand en hout. De zaak telt meerdere verdiepingen; de tweede is gereserveerd voor events en talks.

In de winkel is de complete Ecoalf collectie verkrijgbaar, dames-, heren- en kinderkleding, schoenen, accessoires en yoga-items.

Het eco-label kondidgde eerder dit jaar de retailexpansie naar Japan aan. "Japan is een spannende markt voor ons - we zijn er een joint venture gestart met de Sanyo Group en we gaan in maart onze eerste winkel daar openen in Tokio," zei Ecoalf-CEO Marisa Selfa daarover in februari jl ."Ik denk dat Japanners enthousiast zijn over duurzaamheid, daar zitten ze echt op te wachten," aldus Selfa destijds.

Oprichter en eigenaar Javier Goyeneche startte Ecoalf in 2009, na dertien jaar in de reguliere mode te hebben gewerkt. Goyeneche: “Ik was een beetje klaar met mode en wilde graag met duurzaamheid werken. Een jaar lang zocht ik naar een goed project op dat gebied in Spanje, een grote organisatie of zoiets, maar die was er destijds gewoon niet.” Hij besloot zelf een bedrijf op te richten dat mode en duurzaamheid verenigde. Sinds 2013, het jaar dat de eerste volledige Ecoalf-collectie verscheen, heeft het merk zich snel ontwikkeld. Het was het eerste merk in Spanje met een B Corp(™)-certificaat, een internationaal erkend attest voor bedrijven die voorlopen op het gebied van duurzaamheid, transparantie en betrouwbaarheid. Ecoalf opende flagshipstores in Madrid, Barcelona, Malaga, Berlijn en Amsterdam .