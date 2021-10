Komt de mondkapjesplicht in Belgische winkels weer terug?

Coronagevallen nemen weer toe, waardoor overheden voor de vraag staan: welke maatregelen moeten we nemen? In België staat vandaag een Kernkabinet over mogelijke maatregelen gepland, waaronder de optie om de mondkapjesplicht ook weer in horeca en retail in te voeren. Brancheorganisatie Mode Unie roept op tot ‘doordachte beslissingen’.

De mondkapjesplicht in winkels verdween pas op 1 oktober in België. Volgens Mode Unie kwam er daardoor eindelijk ademruimte voor winkeliers. “Nu inzetten op beperkende maatregelen binnen de retailsector zou niets bijdragen aan de stijgende besmettingscijfers en zou dus een maat voor niets zijn,” aldus Isolde Delanghe, directeur van Mode Unie, in een persbericht. Volgens de brancheorganisatie worden de winkels goed verlucht en geventileerd, is er handgel beschikbaar voor klanten en personeel en worden de afstandsregels nageleefd waar nodig.

Mode Unie erkent wel dat er ingegrepen moet worden als de besmettingscijfers hierom vragen. De organisatie benadrukt wel dat het tegelijk wil vermijden dat de verkoop van modewinkeliers na drie mislukte seizoen opnieuw wordt beïnvloed wordt door ‘allerlei onnodige ingrepen’.