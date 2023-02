Krapte op de arbeidsmarkt neemt toe, daling in handel te zien

De arbeidsmarkt werd in het vierde kwartaal van 2022 iets krapper, blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er waren 13.000 werklozen minder en ook het aantal openstaande vacatures liep terug. Het aantal banen groeide in dit kwartaal nog steeds. Dit keer kwamen daar 85.000 banen bij.

In de handel stonden in het vierde kwartaal 89.200 vacatures open. Dat zijn er 2.600 minder dan in het derde kwartaal van 2022. Ondanks de afname van het totaal nam het aantal vacatures in de meeste bedrijfstakken licht toe, zoals in de horeca en de industrie.

In het vierde kwartaal ontstonden 371.000 nieuwe vacatures. Dat zijn er 3.000 minder dan in het derde kwartaal. In het afgelopen kwartaal werden 379.000 vacatures vervuld, waarbij ook de vervallen vacatures werden meegerekend. In het derde kwartaal waren dat er nog 391.000.