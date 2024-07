Mango rolt winkel gericht op tieners internationaal uit

De Spaanse modeketen Mango heeft in het Verenigd Koninkrijk zijn eerste internationale winkel geopend die is gericht op tieners. Het is het startschot voor de verdere uitrol van het concept.

Mango Teen heeft zijn deuren geopend op Foubert's Place in Londen, de eerste van de op tieners gerichte concepten van de keten buiten Spanje. Hoewel het concept zich richt op tieners blijft Mango trouw aan de kenmerkende mediterraan geïnspireerde esthetiek.

In de ruimte van 230 vierkante meter is een selectie kleding, schoenen en accessoires te vinden, met categorieën die variëren van casual kleding tot gelegenheidskleding.

In een persbericht zegt Berta Moral, directeur van Mango Kids and Teen, dat de opening van de internationale Mango Teen-winkel "een keerpunt markeert", waardoor het bedrijf "jonge doelgroepen kan blijven inspireren en onze passie voor mode kan overbrengen".

Moral voegde toe: "Het Verenigd Koninkrijk is een van de belangrijkste markten in de wereld van de wereldwijde mode en daarom een sleutelmarkt voor Mango en de ontwikkeling van al zijn lijnen om een wereldwijd aanbod te consolideren dat voldoet aan alle segmenten, van vrouwen tot mannen, kinderen en tieners."

Met de opening zal Mango Teen zijn uitbreidingsplannen voortzetten als onderdeel van Mango's bredere strategische plan 4E 2024-2026. De retailer zal de aanwezigheid van Teen in Spanje dit jaar uitbreiden met nog eens 15 winkels, waarmee het totaal op 25 locaties komt - bijna een verdubbeling van de cijfers in 2023.

Het concept werd oorspronkelijk in 2021 gelanceerd om een "bestaande lacune in de markt" op te vullen en was eerst op de markt gebracht in 50 regio's en via pop-ups in Spanje.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited UK. Vertaling door AI, bewerking en verduidelijking door Caitlyn Terra.