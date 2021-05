Minder bedrijven opgeheven in eerste kwartaal 2021, meer webwinkels erbij

Beeld: Aygin Kolaei voor FashionUnited

In het eerste kwartaal van 2021 werden er minder bedrijven opgeheven dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. In januari, februari en maart stopten circa 30,2 duizend bedrijven, negenduizend minder dan een jaar eerder. Vooral op het gebied van webwinkels is er veel beweging.

85 procent van de opgeheven bedrijven waren bedrijven met één werkzame persoon. In de categorie bedrijven met meerdere werkzame personen stopten vooral veel organisatie-adviesbureaus en modewebwinkels, respectievelijk 135 en 125. Ook in overige non-foodcategorieën en in huis- en tuinartikelen relatief veel webwinkels gesloten. In totaal werden er 510 webwinkels opgeheven.

Het aantal nieuw opgerichte bedrijven in het kwartaal was met 57 duizend aanzienlijk hoger dan het aantal opgeheven bedrijven. Opmerkelijk is dat er ook veel nieuwe webwinkels werden opgericht: zo’n 1050, waarvan 245 modewebwinkels. In het eerste kwartaal van 2020 werden er nog 175 nieuwe webwinkels gestart.