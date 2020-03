Miu Miu lanceert op Chinees e-commerceplatform Tmall

Luxe modemerk Miu Miu is vanaf vandaag beschikbaar op Alibaba’s e-commerceplatform Tmall Luxury Pavilion. Dat schrijft WWD. Moederbedrijf Prada SpA beoogt hiermee om zijn online aanwezigheid in China uit te breiden.

Het is een strategische zet van Prada SpA, die met de lancering op Tmall de Chinese consumenten beter wil bedienen in de huidige tijd. Aangezien veel fysieke winkels nog zijn gesloten als gevolg van de coronacrisis, shoppen meer consumenten in China online.