‘Mogelijk versoepelingen op 18 mei, kabinet neemt dag van tevoren besluit’

Het kabinet overweegt vanaf 18 mei verdere versoepelingen door te voeren. Het definitieve besluit hierover wordt een dag van tevoren genomen. Dat zullen premier Rutte en minister De Jonge waarschijnlijk vertellen tijdens de persconferentie morgenavond, zo zeggen ingewijden tegenover de NOS.

Het gaat om de zogenaamde tweede stap van het openingsplan. Daaronder vallen versoepelingen voor doorstroomlocaties in de buitenlucht, zoals dierentuinen en pretparken, voor binnenzwembaden en sportscholen, en ook voor buiten sporten en kunst- en cultuurbeoefening. Deze versoepelingen stonden oorspronkelijk voor 11 mei gepland, maar werden bij voorbaat uitgesteld omdat het aantal ziekenhuisopnames te hoog bleef.

Daarnaast is het kabinet ook van plan om de toegestane openingstijden voor terrassen te verruimen. Momenteel mogen terrassen open zijn van 12.00 tot 18.00. Het kabinet wil dat uitbreiden naar 07.00 tot 20.00. Of deze versoepelingen ook tot 18 mei moeten wachten, is nog onduidelijk.