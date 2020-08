Mondkapje in het openbaar nu ook verplicht in Brussel

Sinds woensdag 12 augustus is het dragen van een mondkapje voor iedereen vanaf 12 jaar verplicht in het Brussels hoofdstedelijke gewest. Dat is bekendgemaakt door Brussels minister-president Rudi Vervoort. De maatregel geldt op alle openbare plaatsen. Verder komen er extra politiecontroles om te kijken of de corona maatregelen worden nageleefd. Het dragen van een mondkapje is verplicht in onder andere het openbaar vervoer, in winkels en winkelstraten, musea en in de horeca.

De aanleiding voor de extra maatregelen is een stijging van het aantal corona gevallen in Brussel. Vervoort zegt dat er een “alarmdrempel” is overschreden nu er in de eerste week van augustus gemiddeld vijftig besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd.

Er zijn wel enige uitzonderingen voor het dragen van een mondkapje. Zo hoeft het niet gedragen te worden tijdens het sporten en bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de openbare weg. Ook mensen met een handicap die wegens medische redenen geen mondkapje kunnen dragen, hoeven dit niet te doen.

De mondkapjes plicht werd eerder al ingevoerd in de provincie Antwerpen, waar tot voor kort de snelste stijging was van het aantal besmettingen. Daar is inmiddels een lichte daling in te zien. De toename van besmettingen is nu het grootst in het Brussels hoofdstedelijk gewest en in de regio Luik.