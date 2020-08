Lijnbaan en Kalverstraat rustiger door mondkapjesplicht

Er duiken steeds meer geluiden op omtrent de invloed van de mondkapjesplicht in winkelgebieden in Amsterdam en Rotterdam. Eerder gaf brancheorganisatie Inretail al aan dat winkeliers als gevolg van deze regel een omzetdaling van 40 procent melden. Nu melden ook Bureau RMC en retailexpert Q&A dat de mondkapjesplicht zorgt voor minder traffic in de winkelstraten.

Adviesbureau RMC meldt in een persbericht dat de Rotterdamse Lijnbaan sinds de mondkapjesplicht 31,5 procent minder bezoekers trok en de Kalverstraat in Amsterdam 32,1 procent. In Utrecht waar deze plicht niet geldt, liep het aantal bezoekers met maar 23 procent terug. De meting werd gedaan in de eerste twee weken van de mondkapjesplicht en de aantallen werden vergeleken met het aantal passanten in de tien dagen daarvoor.

Uit onderzoek van Q&A blijkt dat sinds de mondkapjesplicht op 5 augustus is ingegaan, 70 procent van de consumenten verwacht minder vaak naar winkelgebieden te gaan waar de mondkapjesplicht geldt. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 5300 consumenten tussen 7 en 19 augustus. Vooral consumenten tussen de 18 en 44 en mannen geven aan minder vaak te gaan shoppen in winkelstraten met de mondkapjesplicht. Drukke winkelstraten hebben het hierdoor zwaar en zien hun bezoekersaantallen teruglopen.

Beeld: 1. Aygin Kolaei voor FashionUnited, 2. Via Q&A