Mr Marvis betreedt Britse markt met eerste winkel in Londen

Het Nederlandse herenmodemerk Mr Marvis zet zijn internationale expansie voort met de opening van een eerste winkel in het Verenigd Koninkrijk. De locatie, gelegen aan de iconische King’s Road in de Londense wijk Chelsea, opent naar verwachting aan het eind van de zomer. Dat maakt het merk vandaag bekend in een persbericht.

“Onze nieuwe winkel op 52 King’s Road in Chelsea sluit perfect aan bij ons merk – qua buurt, klantprofiel én nabijheid van andere premium retailers,” zegt Richelle Eijkens, Retail Director bij Mr Marvis. “Data laat zien dat we hier al een sterke klantenbasis hebben, wat deze stap volledig in lijn brengt met onze retailstrategie. We kijken ernaar uit om deze zomer de deuren te openen van een winkel die onze merkidentiteit weerspiegelt.”

De keuze voor Londen is strategisch: het Verenigd Koninkrijk is momenteel de op twee na grootste online markt van het merk. Daarmee vormt deze fysieke vestiging een logisch vervolg op de bestaande digitale aanwezigheid.

Ook vastgoedadviseur Savills onderstreept het belang van de nieuwe locatie. “Een plek bemachtigen op King’s Road is een belangrijke mijlpaal in de groeiplannen van Mr Marvis,” aldus Laurie Stokes, Director Central London Retail & Leisure bij Savills. “Deze winkel zal niet alleen bijdragen aan de zichtbaarheid van het merk in het VK, maar fungeert ook als springplank voor verdere uitbreiding binnen en buiten Londen.”

De nieuwe vestiging, gevestigd in een voormalig cafépand, wordt volledig gerenoveerd tot een hoogwaardige retailruimte. Klanten kunnen er niet alleen terecht voor de volledige collectie shorts, broeken en bovenstukken van het merk, maar ook rekenen op een uitnodigende sfeer met koffie en verfrissingen. De winkel krijgt een herkenbare lichtblauwe gevel met eikenhouten accenten en een licht interieur, mede dankzij twee grote daklichten bij de paskamers.

De Londense winkel wordt de negentiende fysieke winkel van Mr Marvis en de eerste buiten continentaal Europa. Eerder opende het merk al eigen winkels in Nederland, Duitsland en België.