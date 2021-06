Nederland versoepelt verder: Mondkapjes mogen af en meer mogelijk op anderhalve meter

“We zijn op weg naar een mooie zomer”, begint demissionair premier Mark Rutte de persconferentie. Op 26 juni 2021 wordt er opnieuw versoepeld en volgt Nederland de vierde en vijfde stap van het openingsplan. Zo verdwijnt het verplicht dragen van een mondkapje waar anderhalve meter afstand gehouden kan worden.

Het dragen van een mondkapje vervalt ook in winkels en andere doorstroomlocaties. Hier geldt wel dat er één persoon per vijf vierkante meter welkom is. Verder mag men meer gasten thuis ontvangen, net als restaurants, theaters, musea en bioscopen. Ook hier geldt de anderhalve meter.

Mondkapjes blijven verplicht op plaatsen waar afstand houden niet mogelijk is, zoals in het openbaar vervoer, op het vliegveld en op de middelbare scholen. De mondkapjesplicht vervalt echter wel bij contactberoepen, zoals kappers en fysiotherapeuten. De anderhalve meter regel zal zeker nog tot half augustus blijven gelden.

Op vrijdag 13 augustus staan er opnieuw versoepelingen gepland, mits het aantal besmettingen blijft dalen. De boodschap van Rutte voor nu luidt: “Laten we genieten van wat er nu weer kan, maar laten we alert blijven”.