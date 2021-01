Nederlanders kochten 30 procent meer bij Europese webwinkels over de grens

In het derde kwartaal van 2020 gaven Nederlanders 605 miljoen euro uit bij buitenlandse webwinkels over de grens. Het betekent een stijging van 30 procent in de uitgaven bij deze webwinkels, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Volgens de berekeningen van het CBS zijn de bestedingen van Nederlandse consumenten bij Europese webwinkels bijna verdrievoudigd in vijf jaar. In het derde kwartaal van 2015 werd nog 210 miljoen euro besteedt, terwijl het nu neerkwam op 605 miljoen euro. Bij Nederlandse internetverkopers steeg de omzet met 38 procent, aldus het CBS.

Sinds het begin van de coronacrisis zijn de internetverkopen sterk gestegen. In het tweede kwartaal van 2020 werd de hoogste groei van online omzet ooit gemeten. In de detailhandel kwam de online-omzet 54,9 procent hoger uit. De bestedingen bij buitenlandse webwinkels in Europa steeg in dat kwartaal naar 696 miljoen euro.