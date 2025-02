Nederlandse retail noteert laagste groei in tien jaar

De Nederlandse retail zet in december 2024 anderhalf procent meer om dan in december 2023. Met dit cijfer wordt ook de balans voor het jaar 2024 opgemaakt en uit de resultaten blijkt dat de Nederlandse retail de laagste groei in tien jaar tijd doormaakt, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Non-foodwinkels zien hun omzet in december 2024 nog met 4,6 procent stijgen. Kledingwinkels maken daarbij geen groei of daling door, maar winkels in schoenen en lederwaren zien hun omzet met 1,5 procent teruglopen. Als wordt gekeken naar de online omzet, wordt er in de laatste maand van 2024 negen procent meer uitgegeven aan kleding en modeartikelen. De retail groeit in totaal met anderhalf procent.

In het jaar 2024 zet de Nederlandse retail 2,1 procent meer om dan een jaar eerder. Dit markeert de laagste groei in tien jaar. De omzetgroei op jaarbasis piekt in de afgelopen tien jaar in 2022, met een stijging van 7,5 procent. De laagste omzetgroei werd in 2014 genoteerd: plus 1,3 procent.