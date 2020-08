Nederlandse startup Manufy lanceert platform voor duurzame productie

Vandaag wordt Manufy gelanceerd, een volledig Europese marktplaats voor duurzame kledingproductie. Het platform laat kledingmerken en producenten elkaar op gemakkelijke wijze vinden zodat ze met elkaar in contact kunnen komen. “We willen een soort Airbnb voor productie van duurzame kleding worden,” aldus mede-oprichter Michiel Dicker in het persbericht.

Startup Manufy is een soort Europese Alibaba

Het concept van een online marktplaats waar kopers en producten elkaar kunnen vinden is niet nieuw: de Chinese e-tailer Alibaba is daar een goed voorbeeld van. Manufy wil dit echter anders doen. “Ons platform is alleen open voor Europese producenten,” zegt Dicker in het persbericht. Om toegang te krijgen moeten de producenten aan bepaalde duurzaamheidscertificaten voldoen en door een screening van het Manufy team komen. “Op deze manier hopen we lokale en duurzame productie te stimuleren.”

Volgens Dicker is lokale productie steeds belangrijker aan het worden, en heeft de huidige pandemie dat in een stroomversnelling gebracht. “De corona crisis raakt Europese producenten hard: fabrieken die sluiten, verzendingen met vertraging en gecancelde beurzen maken het moeilijk voor producenten om rendabel te blijven.” Met het platform hopen ze meer business te creëren voor zowel de producten als de merken.