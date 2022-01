OMT wil mondkapjesplicht uitbreiden naar winkelstraat en markten

Het Outbreak Management Team (OMT) wil de mondkapjesplicht uitbreiden naar drukke buitenruimtes. Hier vallen ook winkelstraten en markten onder, zo melden diverse media waaronder Nu.nl.

Op dit moment geldt de mondkapjesplicht in Nederland voornamelijk in binnenruimtes. Het OMT ziet dit dus graag uitgebreid worden naar drukke buitenruimtes zoals sportevenementen en demonstraties. Ook adviseert het de plicht uit te breiden naar mensen die binnen een zitplaats hebben. Hier zou een uitzondering voor gelden als mensen iets eten of drinken. Het advies geldt ook voor kantoren en binnensportruimtes als mensen niet aan het sporten zijn.

Naast de uitbreiding van de locaties waar de mondkapjesplicht geldt, adviseert het OMT ook om alleen medische mondkapjes op te doen. Dit moeten minstens chirurgische mondneusmaskers zijn die een CE-keurmerk hebben.