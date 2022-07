Omzet detailhandel half procent hoger in juni, maar verkoopcijfers non-food dalen

De Nederlandse detailhandel heeft in de maand juni 0,4 procent meer omzet gemaakt dan in dezelfde maand vorig jaar, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het verkoopvolume nam echter met 6,5 procent af. Dat wijst erop dat niet zozeer de hoeveelheid als wel de prijs van verkochte producten is gestegen.

De omzet van non-foodwinkels daalde in juni met drie procent. Kleding- en schoenenwinkels zagen hun verkoopcijfers teruglopen met gemiddeld circa drie procent. Ook bij winkels in meubels en woninginrichting was een daling te zien, evenals in de categorieën recreatie-artikelen en elektronica. Alleen drogisterijen deden het beter dan vorig jaar: daar steeg de omzet met ongeveer acht procent.

Online werd in juni 6,5 procent minder omzet gedraaid dan in juni 2021. De omzet van webwinkels daalde met 7,1 procent, die van multi-channelers met 5,9 procent.