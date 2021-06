Ondanks versoepelingen detailhandel nog steeds rustig in binnensteden

De maatregelen voor de detailhandel mogen dan steeds verder versoepelen, nog steeds is het rustig in de Nederlandse binnensteden, zo meldt Inretail in een persbericht. Volgens de brancheorganisatie waren er in de week van 24 tot 30 mei gemiddeld veertig procent minder bezoekers in de binnensteden dan in dezelfde periode in 2019.

De cijfers zijn afkomstig uit de stedenmonitor van Inretail, waarmee het aantal bezoekers in de dertien grotere binnensteden in Nederland wordt bijgehouden. Vooral in Amsterdam was het de afgelopen weken nog relatief stil, zo blijkt uit de monitor. In de laatste vier weken werden hier 56 procent minder bezoekers geteld dan in dezelfde maand in 2019. Daarna volgt Den Haag, met 51 procent minder bezoekers. In Almere en Tilburg was het alweer iets drukker: in beide steden werd circa tachtig procent van het aantal bezoekers in 2019 genoteerd, een afname van ongeveer twintig procent dus.

Aankomend weekend worden de regels voor de detailhandel verder versoepeld, evenals die voor de horeca en cultuursector. Inretail hoopt dat dat meer bezoekers in grote binnensteden op zal leveren.