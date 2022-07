Onderzoek: hoe stimuleert de MKB mode retailer duurzame verkoop

Nederlandse MKB multi-brand mode retailers hebben moeite met de verkoop van duurzame kleding, zo blijkt uit onderzoek van Next Fashion Retail in samenwerking met De Haagse Hogeschool, TMO Fashion Business School en CUBE retail, dat gesubsidieerd is door SIA en waarover Next Fashion Retail tussentijdse resultaten deelt via een persbericht. Ondanks dat het merendeel van de klanten (83 procent) aangeeft interesse te hebben in duurzame kleding, blijft de verkoop achter.

Volgens de onderzoekers van Next Fashion Retail en de andere deelnemende partijen spelen MKB retailers een waardevolle rol in het stimuleren van duurzame aankopen. Maar, dat brengt volgens hen wel een verantwoordelijkheid met zich mee. Klanten zouden volgens het onderzoek niet over de juiste kennis beschikken en vaak niet de moeite willen doen die nodig is voor het maken van duurzamere kledingkeuzes. Retailers kunnen hierbij veel betekenen, zolang zij bekwaam zijn hun klanten te informeren. Zo legt Next Fashion Retail in het persbericht uit: “[het] persoonlijke contact en advies [van MKB multi-brand mode verkopers] wordt goed gewaardeerd. Klanten hebben veel vertrouwen in deze kledingwinkels.”

Daarom heeft Next Fashion Retail een onderzoek in het leven geroepen dat in samenwerking met negen Nederlandse MKB bedrijven kijkt hoe MKB multi-brand retailers door middel van innovatie in zowel de fysieke als digitale retailomgevingen duurzamer kunnen verkopen. In hun persbericht delen zij de eerste resultaten van het onderzoek, die een bruikbaar eerste handvat bieden voor de moderetailer die duurzame verkoop wil stimuleren.

Next Fashion Retail over stimuleren duurzame verkoop: Informeren als instapmodel voor adviseren

Verkopers zijn vanuit hun werk gewend om klanten te adviseren. Echter komt uit het onderzoek naar voren dat wanneer het gaat om duurzaamheidsadvies, veel verkopers het net als de klanten moeilijk vinden te bepalen wat nou echt duurzaam is. De duurzaamheidslabels aan kledingstukken worden door de merken zelf gemaakt, en daarom zijn deze bij elk kledingstuk verschillend. Dit maakt het lastig om kleding onderling te vergelijken om zo tot de meest duurzame keuze te komen, of tot een duurzame keuze die het meest aansluit persoonlijke waardes. Dit geldt niet alleen voor de klant, maar ook voor de verkoper.

Dit gevoel van relatieve onbekwaamheid maakt het moeilijker om klanten hierover te adviseren. Next Fashion Retail raadt daarom aan om klanten in plaats daarvan objectief te informeren. Dit zou bijvoorbeeld toegepast kunnen worden bij het helpen lezen van de labels. Zo krijgen klanten zonder zelf die extra moeite te doen die eigenlijk nodig is voor het maken van een goede beslissing maar er vaak doorheen schiet, toch de nodige informatie om uiteindelijk zelf een afgewogen keuze te maken.

In de loop van het onderzoek zal Next Fashion Retail ‘tools’ ontwikkelen om mode retailers te ondersteunen in de verkoop van hun duurzamere aanbod door hen te helpen hun kennis te vergroten en de communicatie met de klant over duurzaamheid te verbeteren. In het najaar van dit jaar zullen de tools in de praktijk getest worden door de negen aan het onderzoek deelnemende MKB multi-brand retailers, waarna de eindresultaten worden gepresenteerd aan het wijdere publiek.