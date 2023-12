Onderzoek: Pakketbezorging aan huis minder vervuilend dan vijf jaar geleden

Door de snelle groei van de e-commercesector is het aantal pakketten dat wordt verstuurd in vijf jaar tijd bijna verdubbeld. Maar de CO2-uitstoot van die pakketten is, gerekend van deur tot deur, ruim vijftig procent lager dan in 2018. Dat meldt brancheorganisatie Thuiswinkel.org op basis van een onderzoek in samenwerking met Topsector Logistiek, verschillende vervoerders en webwinkels.

De gemiddelde uitstoot per verzonden e-commercepakket was in 2018 gemiddeld 230 gram CO2 per pakket. In 2022 nam dit af naar 100 gram CO2-uitstoot per pakket, wat neerkomt op een vermindering van 56 procent. Met name het laatste deel van de pakketreis is efficiënter en daarmee klimaatvriendelijker dan vijf jaar geleden. Volgens Marlene ten Ham, directeur van Thuiswinkel.org, heeft dit te maken met meerdere factoren: “Denk aan meer depots, meer voertuigen met lagere emissies en kleinere verpakkingen zodat er meer pakketten in de vervoersmiddelen passen.” Ook zijn er stappen gezet op het gebied van elektrisch vervoer en fietsbezorging.

De keuze om een pakket bij een afhaalpunt in de buurt te laten bezorgen, zorgt gemiddeld genomen voor 10 procent minder CO2-uitstoot dan bij thuisbezorging. Toch is dit niet altijd beter voor het milieu, benadrukt Ten Ham. Uit onderzoek van TNO blijkt dat 33 procent van de pakketten die wordt afgeleverd bij een afhaalpunt, wordt opgehaald met de auto. Een gemiddelde personenauto die op benzine rijdt stoot meer uit dan een bestelwagen aan huis. “Ons advies: haal je pakket lopend of met de fiets op bij een afhaalpunt. Lukt dat om wat voor reden niet, laat het pakket dan liever thuisbezorgen”, aldus Ten Ham.

Advies webshops: communiceer over duurzame bezorgkeuzes

In het onderzoek wordt ook een oproep gedaan aan webshops om ‘duidelijk te communiceren richting de consument over het maken van duurzamere bezorgkeuzes’. Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat consumenten in de check-outfase van de webwinkel goed te stimuleren zijn om een duurzamere bezorgoptie te kiezen.

Uit het onderzoek blijkt verder dat nog maar een relatief klein deel van alle pakketten in het laatste deel van de pakketreis zonder CO2-uitstoot bezorgd wordt – bijvoorbeeld door een bus op groene stroom of met de fiets. Daar is dus nog veel winst te behalen. De e-commercesector wil de CO2-uitstoot in deze ‘last mile’ in 2030 met 90 procent reduceren ten opzichte van 2018. Ook het eerste deel van het transport moet schoner door meer efficiëntie, slim datagebruik en het gebruik van duurzamere brandstof.