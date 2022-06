Online platform The Next Closet opent tweede fysieke winkel

The Next Closet opent in samenwerking met Batavia Stad Fashion Outlet een tweede fysieke winkel, zo blijkt uit een persbericht. Het online kleding platform gespecialiseerd in tweedehands designerkleding heeft al een fysieke winkel in Amsterdam. In de nieuwe winkel zal The Next Closet ook een eerste ge-upcyclede collectie lanceren.

Batavia Stad Fashion Outlet opende afgelopen winter ook voor het eerst een eigen winkel, genaamd Re.love. Hier was een naar eigen zeggen duurzame en vintage collectie te vinden destijds. “Het succes van deze pop-up store (...), is aanleiding om de ruimte opnieuw op te richten,” aldus Batavia Stad Fashion Outlet in het persbericht.

De collectie in de winkel The Next Closet x Re.love zal bestaan uit een mix van designermerken zoals Louis Vuitton, Isabel Marant, Daily Paper en Ganni en items van wisselende influencers. “(...) Er zijn veel mensen die tweedehandskleding wel overwegen, maar niet de stap maken ook een online aankoop te doen. Met een fysieke winkel in een van de bekendste outlets van Nederland maken we onze collectie toegankelijk,” aldus Suzanne Kats, chief commercial officer bij The Next Closet, in het persbericht.

Daarnaast deelt The Next Closet het nieuws dat het een ge-uypcyclede collectie zal lanceren. De collectie is gemaakt van vintage overhemden.