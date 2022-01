Peek & Cloppenburg opent eerste Duitse vestiging van Magasin du Nord

Vorig jaar nam Peek & Cloppenburg de Deense winkelketen Magasin du Nord over. Nu staat het merk op het punt zijn debuut te maken in Duitsland: op 31 maart gaat de eerste Magasin du Nord-winkel open in Kassel, heeft het management van Peek & Cloppenburg KG bekend gemaakt.

Volgens het moederbedrijf zal de winkel in het centrum van Kassel – waar voorheen een Peek & Cloppenburg-vestiging zat – in totaal 3.000 vierkante meter beslaan, verdeeld over drie verdiepingen. “Het assortiment omvat kleding voor zowel vrije tijd als zakelijk, evenals avondkleding van populaire merken, hippe, jonge labels en bekende internationale ontwerpers”, aldus P&C in een verklaring.

Stephan Fanderl, directielid bij Peek & Cloppenburg, licht in het persbericht de achtergrond van winkelopening toe: “In Kassel hebben we een zeer aantrekkelijke locatie voor onze eerste Magasin du Nord-winkel gevonden in Duitsland. Door de pandemie is de retailmarkt momenteel erg wendbaar. Hierdoor ontstond de behoefte aan een nieuwe multi-brand fashionstore in Kassel. Met onze mode-expertise van de bedrijvengroep willen we van deze gelegenheid gebruik maken om het merk Magasin du Nord aan onze Duitse klanten te presenteren.”