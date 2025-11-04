Puut heeft een negende winkel geopend

Dit weekend heeft Puut, een tweedehands kleding en lifestyle formule uit Noord-Nederland, een nieuwe vestiging geopend in Dokkum. Daarmee komt het totaal aantal Puut-winkels op negen.

De winkel in Dokkum wordt gerund door Kirsten Doorn, tevens eigenaar van Lyts Lab, dat zich richt op geüpcyclede producten en duurzaam design.

Net als in de andere Puut vestigingen kunnen klanten in de nieuwe winkel terecht voor tweedehands kleding (verkoop en inbreng), cadeaus van lokale makers en een selectie woonaccessoires.

De winkel is gevestigd aan de Hoogstraat (nummer 10) en geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Met de opening in Dokkum breidt Puut verder uit in Noord-Nederland. Andere winkels zijn te vinden in onder meer Winsum, Zuidlaren, Leek, Zuidhorn en Groningen.