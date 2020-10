Rabobank: belang van digitalisering wordt door coronacrisis onderstreept

In de maandelijkse retail update van de Rabobank werd afgelopen tijd veel ingegaan op de gevolgen van de coronacrisis, deze maand is er besloten om meer te focussen op de structurele veranderingen in de sector. Daaruit blijkt dat vooral de digitalisering van de industrie een grote rol speelt en in de toekomst zal spelen.

In het rapport wordt aandacht besteed aan het veranderende consumentengedrag, waarbij wordt opgemerkt dat steeds meer voorkeur uitgaat naar online winkelen. Ook is te zien dat er meer aandacht is voor duurzame en lokale producten. Daarnaast heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat het belang van digitalisering verder is onderstreept — waarvan Rabobank denkt dat het deels permanent zal zijn.

“De coronacrisis leert dat afhankelijkheid van uitsluitend een fysieke winkel te kwetsbaar is. Retailers moeten daarom vol gas geven op het bouwen van een multi- of omnichannel aanbod. Digitalisering is daarbij een randvoorwaarde,” zo wordt vermeld in het rapport. Er worden een aantal voorbeelden bij gehaald, zoals Hunkemöller die zijn omnichannelstrategie de komende jaren verder wil uitwerken en zijn focus meer op e-commerce gaat verleggen. Ook de Bijenkorf doet hier aan mee en is begonnen met een Franstalige webshop voor klanten in Wallonië, met later dit jaar webshops voor Frankrijk en Oostenrijk.

De Rabobank ziet de digitalisering als een logische trend: “Door het combineren en naadloos integreren van alle beschikbare kanalen wordt de service aan de klant verbeterd, waarbij technologie ondersteunend is. Online retail vergroot de mogelijkheden om internationaal te expanderen. Internationale expansie via online is sneller, goedkoper en minder risicovol.”

Beeld: Loïs Konings/Unsplash